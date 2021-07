« The Mandalorian » aura un spécial dédié au retour de Luke

Disney + a préparé une surprise très spéciale pour les fans de « The Mandalorian » à travers un nouvel épisode de « Disney Gallery », qui se concentrera notamment sur « Chapter 16 : The Rescue », la fin de la deuxième saison de la série, un moment lorsque les fans de Star Wars ont assisté au retour glorieux de Luke Skywalker en tant que jeune maître Jedi.

« The Mandalorian » a réussi à garder le retour du jeune Skywalker complètement secret, qui grâce à ses pouvoirs de force, a pu affronter complètement seul l’armée de Dark Troopers construite par Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Le nouveau spécial « Disney Gallery » présentera l’ensemble du processus derrière l’un des moments les plus époustouflants de l’histoire moderne de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La première saison de « Peacemaker » termine la production

Un communiqué de presse publié par Disney, « Disney Gallery: The Mandalorian – Making of the Season 2 Finale » sera présenté en première le 25 août, se concentrant sur la technologie appliquée dans la réintroduction du jeune Luke Skywalker, grâce à l’aide de l’acteur. Mark Hamill, explorant le immense responsabilité dans l’équipe créative et les cinéastes de la série en montrant le retour de l’un des personnages de fiction les plus importants de la culture populaire.

Jon Favreau, créateur de « The Mandalorian », a précédemment partagé quelques mots sur les difficultés de garder secret le retour du jeune Skywalker dans l’univers Star Wars, reconnaissant qu’il s’agissait d’une tâche extrêmement trompeuse en raison du grand intérêt qui existe dans la franchise .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Voici la liste complète des nominés pour les Emmy Awards 2021

«Nous avions tellement peur jusqu’à sa première que notre camée surprise allait fuir, mais nous avons commencé toute la série avec la révélation de Baby Yoda, la révélation de Grogu, qui était un secret qui a fait sauter tout le monde. Une partie de cela est de ne pas en parler à beaucoup de gens, de ne pas faire de publicité sur les marchandises et ce genre de choses », a déclaré Favreau à « Good Morning America ».

La nouvelle de cette nouvelle spéciale coïncide avec la révélation de l’Académie des arts et des sciences de la télévision, qui a désigné « The Mandalorian » comme candidat dans 24 de ses catégories, dont celle de « Meilleure série dramatique ».