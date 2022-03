The Mandalorian ajoute une star de Retour vers le futur

Disney+

La troisième saison de la série qui a relancé guerres des étoiles dans le monde du live-action, il n’y a toujours pas de date pour son retour. Son personnage a fait une apparition dans Le livre de Boba Fett.

©IMDBLe Mandalorien n’a toujours pas de date pour son retour.

Les films de guerres des étoiles des années 70 sont encore, pour beaucoup, les meilleures et les seules versions irréprochables au sein de cet univers. Les préquelles qui ont été vues au début du millénaire ont détruit un produit pour une génération qui ne peut toujours pas pardonner Georges Lucas Des personnages comme Jar Jar Binkset même pas les suites qui ont complété la saga skywalker de quoi calmer les plus indignés.

devait se présenter Jon Favreau se laver le visage guerres des étoilesde la main de Disney+. La série mettant en vedette Pierre Pascal a fait ses débuts en novembre 2019 et a servi à positionner la plateforme sur le marché des diffusion. De plus, il a relancé la franchise en se basant sur des effets plus pratiques et pas tellement CGI, avec des écrans LED utilisés pour recréer les scènes de tatouage ou quelle que soit la planète, et ils nous ont amenés à la plus flattée Bébé Yoda.

avec un chapitre de Le livre de Boba Fett Entièrement destiné au personnage mandalorien, les fans ont retrouvé l’envie de voir plus de ce chasseur de primes solitaire. C’est ça, la série mettant en vedette Temuera Morrison n’a pas été si bien reçu et cela a amené flash-back de guerre pour les fans de la saga déçus des films précédents. Cependant, bien qu’il n’y ait toujours pas de date pour le retour de Le Mandalorienla flamme est vivante.

Cette fin de semaine date limite a annoncé la toute nouvelle addition de Le Mandalorien: Christophe Lloyd. L’acteur qui a joué Docteur Emmett Brown au Retour vers le futur Il a été embauché pour avoir une apparition de star et, bien que son personnage n’ait pas été révélé, il a été confirmé que son contrat signé impliquerait, pour le moment, un seul épisode. Le tournage de la troisième saison de la série Disney+ Il se déroulera dans le sud de la Californie, où Lloyd rejoindra son nouveau personnage.

Quand Obi-Wan Kenobi arrive-t-il ?

Comme on le sait, Le Mandalorien il faudra un certain temps pour arriver et cela a à voir avec la prochaine grande version de Disney+en dehors de merveille. Le 25 mai, le retour tant attendu de Ewan McGregor Quoi Obi Wan Kenobi à la série qui portera le titre de son personnage. Dans une interview avec Forbesl’acteur a assuré : « J’ai adoré rejouer avec lui ! C’est assez intéressant, après l’expérience de faire les trois premiers films et de vivre une sorte de réception dans le monde, qui n’a pas toujours été la meilleure, je dois dire. Maintenant, connaissant la génération pour laquelle nous avons fait ces films, les enfants d’alors et maintenant, les gens à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine, heureusement, ils ont adoré ces histoires. ».

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂