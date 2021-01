« The Mandalorian »: Ahsoka Tano et Grogu ont trouvé un nouvel ordre Jedi avec l’aide de Luke Skywalker, selon la théorie

La fin de la saison 2 de « The Mandalorian»Les fans de« Star Wars »ont pleuré d’excitation lorsqu’il a ramené l’un des personnages les plus emblématiques des films originaux pour faire une apparition en camée. Cependant, il ne fait aucun doute que l’apparition de Ahsoka Tano Cela a également laissé les fans sans voix de la voir pour la première fois en chair et en os.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication du passé de Moff Gideon

La deuxième saison a culminé avec un sauvetage audacieux, des scènes de combat de Mando et un adieu émotionnel à lui avec Grogu, affectueusement surnommé Bébé Yoda. Il devait aller avec Luke Skywalker, qui avait été appelé par la force par le petit garçon, et a promis de l’emmener à formez-le.

Bien que cela ait attristé les fans car cela signifiait que le saison 3 de « The MandalorianJe ne présenterais pas j’envoie et Grogu ensemble encore, la vérité est que cette rencontre ouvre un nouveau monde de possibilités pour la franchise de Guerres des étoiles, celui que les fans n’ont pas hésité à explorer avec diverses théories.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-ce que le sabre noir et pourquoi est-il important pour Mandalore?

L’un d’eux présente effectivement le retour de Grogu, mais pas avec Command. Tout indique qu’il rejoindrait Ahsoka Tano, pour créer et améliorer un nouvel ordre Jedi qui pourrait se répandre sur l’ensemble du Galaxie. Ceci est l’explication de Screenrant à propos de ce nouveau groupe éventuel qui changerait tout.

COMMENT GROGU ET AHSOKA TANO POURRAIENT CRÉER UNE NOUVELLE COMMANDE JEDI?

Commandez en regardant Grogu partir avec Luke (Photo: Disney +)

Grâce aux films précédents, on sait que Grogu n’est pas l’un des étudiants de Luke quand Ben solo commencez votre formation Jedi. Dans « Star Wars: Les derniers Jedi», Luke prétend qu’il s’est entraîné Ben solo avec douze autres étudiants dans son Temple Jedi, Mais aucun petit homme vert n’est jamais mentionné comme Grogu.

La plupart des étudiants ont été vus dans la série de bandes dessinées « La montée de Kylo Ren», Et tout le monde sauf Voe, Hennix et Tai ils sont morts quand Ben solo détruit le temple. Grogu, bien sûr, il est l’un des protagonistes de « The Mandalorian«Et il est apparu avant la publication de la bande dessinée.

Du point de vue de la télévision, il est peu probable qu’il soit tué hors écran, même s’il faisait partie des rares apprentis invisibles de Luke à ce moment là. À cause de, Grogu n’aurait pas été pleinement formé car Jedi, et pourrait être l’un des premiers membres d’un nouveau Ordre Jedi.

L’apparition de Luke SkyWalker a été largement célébrée par les fans de Star Wars. (Image: Lucasfilm / Disney)

En tant que membre de l’espèce Yoda, Grogu il ne vieillit pas de la même manière que la plupart des humanoïdes. Bien qu’il ait vécu plus de cinquante, est toujours un bébé. À cause de, Grogu nécessite beaucoup plus de temps et d’attention qu’un étudiant Jedi typique. De plus, le lent processus de vieillissement de Grogu cela signifie que vous aurez besoin de soins et d’attention constants pendant des décennies.

Comme il le montre « La montée de Kylo Ren», Luke était le seul à enseigner et à surveiller ses élèves, il est donc peu probable que Luke pourrait correctement former tous ses élèves et, en même temps, prendre en charge un Force bébé sensible. Une possibilité est que Luke et Ahsoka co-dirigeaient la nouvelle génération Jedi, alternant enseignement aux étudiants et prise en charge Grogu.

Cela crée également la possibilité que, si Luke et Ahsoka croient qu’un nouveau type de Ordre Jedi peut être nécessaire, Luke reste avec ses élèves et les forme Jedi classiques, tandis que Ahsoka volontaires pour élever Grogu dans le cadre de la nouvelle itération.

Une rencontre très célébrée a été celle que les protagonistes ont eue avec Ahsoka Tano. Le jedi des sabres blancs aura également sa propre série, selon les publicités de Disney. (Image: Lucasfilm / Disney)

Comme démontré « Le dernier jediLuke, malheureusement, n’a pas fini par briser le cycle de l’ancien Ordre Jedi il n’a pas non plus appris de ses propres échecs dans sa jeunesse, le conduisant à l’exil et à la dépression. Pour cette raison, Luke pas la bonne personne pour créer un Nouvel ordre Jedi qui redéfinit le concept de Jedi, contrairement à son homologue de « Légendes».

Il est possible que Luke, se rendant compte de l’insuffisance possible du Ordre Jedi lors de leur reconstruction, il a préparé un contingent avec Ahsoka et Grogu, en leur attribuant la tâche de créer une nouvelle version du Jedi peu importe si vous réinitialisez le ancien ordre a réussi ou non.

Jedi Ahsoka Tano, l’une des apparitions les plus attrayantes de la deuxième saison de « The Mandalorian ». Il a déjà été annoncé qu’il aura sa propre série. (Photo: Disney +)

Ahsoka commencer un Nouvel ordre Jedi avec Grogu permet à tous les deux de survivre à la destruction du Temple Jedi de Luke de la part de Ben solo, et il est également possible que Luke était en quelque sorte impliqué dans la décision de Ahsoka pour créer un nouveau type de Jedi avec Grogu comme, encore une fois, une contingence.

D’un point de vue hors univers, il permet Ahsoka et Grogu inclure potentiellement Roi en créant un Nouvel ordre Jedi et connectez-vous encore plus à « The Mandalorian » avec la Skywalker Saga, créant ainsi une nouvelle intrigue pour les futurs films et séries de la franchise.