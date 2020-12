‘The Mandalorian’: Ahsoka suscite l’intérêt pour ‘The Clone Wars’

The Mandalorian a déjà reçu beaucoup de buzz de fans depuis sa première sur Disney +. Et la récente apparition d’Ahsoka Tano, qui est apparu pour la première fois dans Star Wars: La guerre des clones, brise Internet. Guerres des étoiles les fans sont ravis de voir le puissant personnage féminin en dehors de l’animation et de travailler aux côtés de Din Djarin.

Ahsoka Tano dans Rebelles de Star Wars | Disney XD via Getty Images

En fait, c’est grâce aux fans que Rosario Dawson a reçu le rôle d’Ahsoka Tano. «Cela venait d’abord des fans en ligne», a-t-elle déclaré à Vanity Fair. «Quelqu’un m’a tweeté et m’a casté en fan. J’ai retweeté et je me suis dit: « Absolument, oui s’il vous plaît » et « #AhsokaLives ». »Depuis ses débuts récents dans The Mandalorian Saison 2, son personnage Ahsoka a suscité un regain d’intérêt pour La guerre des clones.

Ce qu’il faut savoir sur Ahsoka Tano

George Lucas a créé Ahsoka Tano dans les années 2000 pour aider Anakin Skywalker à grandir.

« [With Ahsoka] Je voulais développer un personnage qui aiderait Anakin à s’installer », a déclaré Lucas lors d’une conférence de presse en 2008, selon io9. «C’est un enfant sauvage après [Attack of the Clones]. Lui et Obi-Wan ne s’entendent pas. Nous voulions donc voir comment Anakin et Ahsoka deviennent amis, partenaires, une équipe.

Ahsoka a été présentée comme apprenti padawan à Anakin Skywalker, qui l’a surnommée Snips. C’était une période intéressante, car Anakin était connue pour être imprudente et Ahsoka était dédiée à sa formation Jedi. Cela a provoqué une rupture entre les deux personnages au départ, mais leur relation deviendrait quelque chose de plus significatif après leur première mission, car Ahsoka adoucissait un peu Anakin.

Ashley Eckstein, le premier acteur à donner vie à Ahsoka en tant que voix off dans l’animation La guerre des clones série, a expliqué à Showbiz 45Secondes.fr: «Ahsoka est venu en tant que Padawan. Elle avait tellement à apprendre. Mais là où Ahsoka enseigne Anakin, c’est Ahsoka est un hybride de tous les Jedi dont elle apprend.

Ahsoka Tano a mûri dans Star Wars: The Clone Wars

Suite à son introduction en 2008, les fans ont eu le plaisir de voir Ahsoka grandir en âge et en maturité à travers Star Wars: La guerre des clones et Rebelles. Ce n’est pas incroyablement courant pour Guerres des étoiles personnages. Elle a commencé comme une jeune fille de 14 ans sournoise et immature désignée comme Padawan d’Anakin par Yoda. À la saison 3, Ahsoka a fait peau neuve, ce que le directeur superviseur Dave Filoni a déclaré à IGN en 2010 était un symbole de son changement.

«Elle a été changée par les choses qu’elle a vues et faites, et maintenant nous voyons cela reflété dans son regard», dit-il. « Dans cet épisode [“Heroes on Both Sides”], nous voyons une étape significative pour son développement émotionnel, en plus de son développement esthétique. Sa tenue se change en un haut avec des découpes à l’avant et à l’arrière, des leggings assortis et un interrupteur pour brandir deux sabres laser.

La scène finale avec Anakin dans la saison 7 offre un autre aperçu de la croissance d’Ahsoka depuis sa première apparition dans La guerre des clones. L’un des liens les plus importants d’Anakin est avec Ahsoka, et il y a beaucoup à dire sur leur scène finale ensemble.

«Elle essaie en fait de lui signaler: les choses sont différentes, comme je te respecte, mais les choses ne vont tout simplement pas être les mêmes», a expliqué Filoni à Nerdist sur la raison pour laquelle Ahsoka était un peu distante avec son ancien maître alors qu’Anakin pensait que leur la relation resterait la même.

La saison 2 de « The Mandalorian » a ravivé l’intérêt pour la série animée

Ahsoka a fait sa première apparition dans la saison 2 de la série à succès de Disney +, The Mandalorian, et il a ravivé l’intérêt des téléspectateurs pour la série télévisée d’animation de 2008. Ahsoka a de l’expérience avec les Mandaloriens, notamment en les combattant et en travaillant avec eux. Ce fait, ainsi que l’intérêt général pour son personnage et l’empressement des fans à mieux comprendre (ou se rafraîchir) la série, a conduit les téléspectateurs à rechercher la série animée. La guerre des clones.

En fait, la série télévisée a connu quelques pics depuis The Mandalorian Libération. Selon The Verge, «Quand The Mandalorian est sorti pour la première fois en novembre 2019, Guerre des clones a vu son premier pic massif. L’intérêt est resté élevé jusqu’au deuxième pic au printemps 2020, lorsque la septième saison de Guerre des clones est sorti sur Disney +. Il a chuté après cela, mais le spectacle a vu un troisième pic accompagner The Mandalorian première de la deuxième saison en octobre. La tendance est à la hausse depuis, selon le cabinet d’analyse. »