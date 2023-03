Disney+

Un nouveau chapitre de The Mandalorian arrive, correspondant cette fois à son troisième opus. Ici nous vous indiquerons ses horaires d’ouverture sur Disney+.

©Disney+The Mandalorian : à quelle heure commence l’épisode 2 de la troisième saison ?

service de diffusion en continu Disney+ Le mois de mars a débuté de la meilleure des manières, puisque la troisième saison d’une de ses principales séries est sortie : Le Mandalorien. Cette production issue de l’univers de Guerres des étoiles captivé les fans avec leur histoire et maintenant ils sont de retour pour en dire plus sur les aventures de Din Djarin et Grogu. Comme d’habitude, il y a un épisode par semaine et nous vous parlerons de son calendrier de diffusion ci-dessous.

« Les voyages du Mandalorien à travers la galaxie Star Wars se poursuivent. Din Djarin, un vieux chasseur de primes reclus, a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour débarrasser la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera la route d’anciens alliés et fera de nouveaux ennemis alors qu’il poursuit son voyage aux côtés de Grogu »mentionne son synopsis officiel.

+ À quelle heure sort l’épisode 2 de The Mandalorian 3

Le deuxième épisode de la troisième saison de Le Mandalorien sera présenté en première sur la plateforme Disney+ ce mercredi 8 mars. Ce sera à 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 02h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 03 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 08h00 depuis l’Espagne.

« L’Apostat » était le titre choisi pour le premier épisode. Cela a commencé avec Mando indiquant clairement ses intentions de guérir ses péchés qui lui ont enlevé son titre de Mandalorien, alors maintenant il doit se baigner dans les eaux mystérieuses de Mandalore. Pendant ce temps, il rend visite à Greef Karga sur Nevarro pour obtenir un droïde pour l’aider dans son expédition, mais il rencontre des pirates. En terminant, Bo-Katan révèle qu’il ne poursuivra pas ses plans pour reprendre Mandalore, et Din Djarin se dirige vers la planète pour mener à bien son plan.

Pour le moment, on ne sait pas quel chapitre 18 de Le Mandalorien, mais ce sera un mystère qui sera révélé au début de celui-ci. le spectacle de Disney+ met en vedette Pedro Pascal dans Mando / Din Djarin, Giancarlo Esposito dans Moff Gideon, Katee Sackhoff dans Bo-Katan Kryze, Carl Weathers dans Greef Karga, Omid Abtahi dans Dr. Pershing et Nick Nolte dans Kuiil.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire afin de profiter du contenu exclusif de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?