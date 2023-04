The Mandalorian : A quel moment de la chronologie de Star Wars ?

Disney+

On vous explique à quel moment de la chronologie The Mandalorian se trouve dans l’univers Star Wars.

La série avec Pedro Pascal, Le Mandaloriensa déjà sa troisième saison sur Disney + et il est possible que vous croyiez que vous ne pouvez pas voir la série sans connaître le monde de Guerres des étoilesmais ce n’est pas comme ça et On vous explique à quel moment chronologique dans cet univers se situe l’histoire avec Pascal.

saison 3 de Le Mandalorien continue avec l’aventure de Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu, qui se lancent dans un voyage à travers la galaxie pour visiter Mandaloreoù Din doit accomplir une mission et racheter ses péchés.

+ À quel moment dans Star Wars se déroule The Mandalorian ?

Les aventures de Din et Grogu commencent dans la saison 1, qui se déroule cinq ans après les événements de Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedi (1983) et la chute de l’empire, selon Disney+.

À la fin de la saison 2, il y a eu la participation de Luke Skywalker, qui commençait à être un maître Jedi, puis, faut-il voir Guerres des étoiles comprendre Le Mandalorien? La réponse courte est non, mais avoir vu Guerres des étoiles cela vous aidera à comprendre certaines références ou « œufs de Pâques ».

La saison 3 de The Mandalorian, avec Pedro Pascal, est désormais disponible sur Disney+ et aura un total de 8 chapitres, avec une première tous les mercredis. Jusqu’à présent, il y a déjà cinq chapitres disponibles.

