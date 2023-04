The Mandalorian 3 : La finale spectaculaire révèle le nouveau nom de Baby Yoda – et les fans paniquent !

Le 3e saison le célèbre guerres des étoiles-Série Le Mandalorien est avec un finale brillante terminé. À la fin, les fans ont pu profiter d’un spectacle plein d’action et épisode spectaculaire j’attends avec impatience certains surprend et un fin heureuse prêt.

Voici comment la troisième saison de The Mandalorian se termine

C’est ça! Le dernier chapitre de la série à succès « The Mandalorian » est sorti sur Disney+ et propose quelques temps forts : Din Djarine (Pédro Pascal) Bo-Katan (Katee Sackhoff) et les autres Mandaloriens s’affrontent dans l’établissement secret d’un méchant Moff Gédéon (Giancarlo Esposito) une véritable confrontation. Même le Garde prétorienne rouge intervient dans la bataille de la plus haute importance et est tenu en échec avec succès par Grogu.

Il y a quelques surprises en plus : Le légendaire sabre noir sera par Moff Gideon écrasé (comment est-ce possible ?), et le méchant soi est considéré comme mort – ou non? Il sera intéressant de voir si nous avons vraiment le scène finale avec Moff Gideon ont vu, après tout, l’aventure star wars écrit ses propres règles et est heureux de quitter l’un ou l’autre pour personnage présumé mort ressuscitera.

© Disney/Lucasfilm

Le point culminant (personnel) de l’épisode, de la saison, voire de toute la série devrait être la scène suivante, qui ravira les fans du monde entier : Din formera le petit Grogu à devenir un Mandalorien en tant qu’apprenti.

pour que cela fonctionne du tout adopte Din le petit gars comme sien propre fils. L’armurier achève la cérémonie et annonce le sien à la fin nouveau nom : Din Grogu ! Ainsi, au fil de l’histoire, l’enfant (alias Baby Yoda) devient Din Grogu !

© Disney / Lucasfilm

Les fans sont enthousiastes à propos de Din Grogu

Le premières réactions sur le net juste après le final sont accablants : De nombreux les fans célèbrent le grande finale de la saison 3 et ses nombreuses surprises et révélations.

Surtout, au Fin heureuse avec Din et Grogu quelques ici et là petites larmes versées. Après tout, les créateurs de la série y travaillent depuis longtemps et maintenant c’est enfin fait. Din Djarin assume désormais officiellement le rôle de père de Grogu – et en fait un Mandalorien.

Nous avons résumé ici quelques réactions des fans :

La finale parfaite d’une série Star Wars ?

L’opinion écrasante des nombreux fans parle un langage clair : si la série se termine de manière inattendue avec la 3ème saison, cela devrait probablement être la finale parfaite !

Y aura-t-il une 4ème saison ?

Mais rassurez-vous, les aventures de Din Djian et Grogu vont de pair 4ème saison plus loin. Il y a aussi un supplément film prévu, du nombre croissant de séries de la Mandoverse devrait fusionner. Donc, à bien des égards, il y a un Retrouvailles avec Din Grogu et son papa Din Djian.

Cependant, il est à craindre que cette fois aussi encore deux ans sur le attendre de nouveaux épisodes il le faut, mais ce sera bientôt avec le Série Ahsoka et d’autres nouvelles productions sur Disney+.

