The Mandalorian 3 : A quand l’épisode 5 ? Guide des épisodes

Lancement et première de The Mandalorian 3

Dates et heures

Qui diffuse The Mandalorian ?

Quand les conséquences individuelles de la Saison 3 Le Mandalorien à Disney+ publié ? Dans notre aperçu, vous pouvez trouver toutes les dates des différents épisodes.

The Mandalorian 3 : combien y a-t-il d’épisodes ?

guerres des étoiles-Les fans ont dû attendre plus de deux ans pour une suite à la série à succès The Mandalorian. Maintenant, le moment est enfin venu : la 3e saison de la série acclamée et réussie avec Din Djarin et Grogu alias Baby Yoda de l’univers Star Wars se déroule du 1 mars 2023 chez Disney+.

Le nombre d’épisodes de Mandalorian 3

Combien d’épisodes aura la saison 3 de The Mandalorian ? La troisième saison de la série Star Wars « The Mandalorian » – comme les deux premières saisons – reçoit un total de 8 épisodesle publié chaque semaine devenir. En conséquence, nous recevons un nouvel épisode tous les sept jours.

Alors trouve ça saison finale le mercredi le 19 avril 2023 au lieu de.

A quelle heure apparaissent les épisodes ? Aux USA, le début du premier épisode aura lieu le 1er mars 2023. En Allemagne, la troisième saison sera diffusée simultanément le même jour le matin à partir de 9h00 environ déverrouillé sur le service de streaming Disney+.

Tous informations importantes sur la 3e saison « Le Mandalorien » dont premières bandes-annonces, Détails de l’histoire et le profession nous avons ici dans un Aperçu résumé.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Quand est diffusé l’épisode 5 de The Mandalorian ?

Les épisodes individuels de la troisième saison commencent comme suit. Les célibataires Titre de l’épisode mais sera en attente de publication gardé secret. Ici vous pouvez voir quand épisode 5 est en cours d’exécution, qui est le prochain à l’ordre du jour :

L’épisode 1 est le chapitre 17 – diffusé sur 1 mars 2023

L’épisode 2 est le chapitre 18 – diffusé sur 8 mars 2023

L’épisode 3 est le chapitre 19 – diffusé sur 15 mars 2023

L’épisode 4 est le chapitre 20 – diffusé sur 22 mars 2023

L’épisode 5 est le chapitre 21 – diffusé sur 29 mars 2023

L’épisode 6 est le chapitre 22 – diffusé sur 5 avril 2023

L’épisode 7 est le chapitre 23 – diffusé sur 12 avril 2023

L’épisode 8 est le chapitre 24 – diffusé sur 19 avril 2023

Y aura-t-il une saison 4 de The Mandalorian ?

Ce n’est pas encore officiellement certain, mais les preuves se condensent. dernier a Créateur de la série Jon Favreau a officiellement confirmé qu’un 4e saison déjà en préparation peut être.

Seuls Disney et Lucasfilm veulent utiliser le annonce officielle attendre probablement après le début de la saison 3 pour ne pas anticiper l’excitation. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant des dernières informations sur la série.

Assurez-vous de consulter régulièrement nos canaux de médias sociaux : Facebook, Instagram, Youtube, discorde.