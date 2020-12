« The Mandalorian »: 10 questions auxquelles la saison 3 devrait répondre

Dans la saison 2 de « The MandalorianDin part en mission pour se réunir Bébé yoda avec les Jedi, afin que l’enfant puisse recevoir une formation appropriée et maîtriser ses capacités de Force. Cette recherche a abouti lorsque Grogu est parti avec Luke Skywalker, qui avait senti la présence du garçon lorsque le jeune homme avait appelé la Force sur Tython.

Mais avant Bébé yoda commencez votre nouveau voyage en tant que Jedi en formation (à nouveau), a dit au revoir à j’envoie dans une scène très émouvante. L’adieu entre les deux stars de « The Mandalorian«C’était un événement important, illustrant à quel point il a grandi Vacarme dès le premier épisode.

Les fans ont salué cette finale comme l’une des meilleures jamais vues dans le la télé, en plus de le classer comme ‘renaître‘de Guerres des étoiles pour présenter des idéaux positifs très éloignés des productions précédentes: Je commande comme un père protecteur qui a tout fait pour protéger Grogu, le sien fils adoptif sans aucune relation de sang.

Cependant, aussi bon que la fin du Deuxième Saison de « The Mandalorian», La série n’a pas échappé à certaines questions qui ont laissé les fans perplexes quant au déroulement de la saison 3. Que se passera-t-il avec Grogu? Et avec j’envoie? Comment garderont-ils un intérêt pour l’histoire? Screenrant dresse une liste des questions les plus importantes.

10 QUESTIONS DU «MANDALORIEN» À QUELLES RÉPONSES DE LA SAISON 3

1. Qu’arrivera-t-il à Grogu maintenant qu’il est parti s’entraîner avec Luke Skywalker? Reverra-t-il Mando?

2. Qu’arrivera-t-il à Boba Fett et Fennec dans la nouvelle série Disney + «Le livre de Boba Fett»?

3. Que fera Din Djarin du sabre noir sachant qu’il est désormais l’héritier de Mandalore?

4. Que deviendront Moff Gideon et son reste qui a été montré dans «The Rescue»?

5. Quels autres personnages de l’univers Star Wars rejoindront la troisième saison de la série?

6. Qu’arrivera-t-il à Mando maintenant qu’il n’a plus Grogu à ses côtés? Va-t-il continuer son chemin ou ira-t-il le chercher?

7. Comment Bib Fortuna était-il encore en vie, considérant que Jabba et ses alliés ont été vaincus?

8. Que fera Bo-Katan avec Mando? Le défiera-t-il en duel ou l’attaquera-t-il par derrière pour obtenir le Darksaber?

9. Pourquoi le Dr Pershing a-t-il aidé Mando et que lui arrivera-t-il dans la troisième partie?

10. Comment fonctionnent les Dark Troopers? Y aura-t-il des ennemis plus forts qu’eux dans les chapitres suivants?

