« The Mandalorian »: 10 choses qui n’ont pas beaucoup de sens dans la série Disney Plus

La série originale de Disney Plus, « Le mandalorien»Se déroule dans les confins de la galaxie Star Wars six ans après que Boba Fett, un chasseur de primes similaire d’origine mandalorienne, traque Han Solo dans la suite de la franchise 1980« L’Empire contre-attaque ».

Comme prévu, les fans s’attendaient à ce que cela et d’autres personnages bien connus de l’histoire de la franchise apparaissent sur le petit écran, ce qui n’a finalement pas déçu car ils ont apporté des icônes telles que Ahsoka Tano et même le très Luke Skywalker avec un camée surprise avec des effets spéciaux.

Toutes ces caractéristiques en ont fait l’une des séries les plus regardées ces dernières années, changeant certains paradigmes qui Guerres des étoiles il avait conduit depuis sa création pour de bon. Cependant, la série ne s’est pas épargnée d’être incongrue dans certains détails, des choses qui ont fait crier les fans en l’air pour protester contre Lucasfilm.

Mais à quel point étaient-ils mauvais? Bien qu’aucune série ne soit épargnée par quelques erreurs de script ou par l’utilisation d’une grande liberté créative pour maintenir une série en mouvement, « Le mandalorienJ’aurais pu être plus précis dans ces 10 choses pour avoir un produit rond et transparent en ce qui concerne son récit.

10 CHOSES QUI NE FONT PAS BEAUCOUP DE SENS DANS «THE MANDALORIAN»

1. L’inefficacité de l’Empire

Giancarlo Esposito joue Moff Gideon, une menace imminente pour Din Djarin et Grogu dans «The Madalorian» (Photo: Disney Plus)

La série se déroule plusieurs années après la destruction du second Étoile de la mort, et l’Empire est dispersé, divisé et sans chef. Avec l’empereur parti, les gouverneurs régionaux aiment Moff Gideon ont dû réclamer ce qu’ils pouvaient à la Vestige impérial, mais même lui et ses forces ne sont pas particulièrement menaçants, ce qui pose un problème en créant des tensions pour les personnages principaux.

2. Les personnages principaux dépassés par des icônes célèbres

Luke est revenu dans « The Mandalorian » (Photo: Disney Plus)

« Le mandalorien«A commencé comme une série à gros budget axée sur une petite échelle, avec les aventures de deux personnages inconnus en son cœur. Au fil du temps, ce modèle est devenu plus compliqué à mesure que des visages célèbres du reste de la galaxie ont été introduits, y compris Bo-Katan, Ahsoka Tano, Boba Fett et, le plus surprenant de tous, Luke Skywalker.

La série était déjà imprégnée d’une bonne quantité de services de fans, suffisamment pour exciter les fans pour les espèces familières comme les jawas et les planètes comme Tatooine. Malheureusement, la série a cessé de concerner des personnes simples qui « ils essaient de se frayer un chemin dans la galaxie« Et est devenu un »comment ils se sont connectés avec leurs célébrités».

3. Les pouvoirs de Grogu

La rencontre avec le Jedi Ahsoka Tano était très importante, car elle a donné une identité à The Child en révélant son vrai nom: Grogu. Et en même temps, on a appris le lien formé entre cet enfant et le protagoniste, Din Djarin. (Image: Lucasfilm / Disney)

Bien qu’il reste à voir combien plus de Grogu et ses pouvoirs verront les fans dans le saison 3, dans les deux premières saisons sa sensibilité à Obliger il était assez fort pour accomplir une variété de choses incroyables pour quelqu’un de si jeune et de si petite taille. Depuis l’arrêt d’un Mudhorn dans la saison 1 jusqu’à forcer les stormtroopers dans le saison 2, il semblait que les compétences de Grogu étaient à égalité avec certains Maîtres Jedi.

Cependant, à d’autres moments de la série, comme lors de son enlèvement, Grogu Il ne pouvait même pas sortir du sac à dos d’un stormtrooper. La série a commencé avec l’avertissement que ses capacités étaient « flou»Et cela semblait se manifester plus fortement lorsque Din Djarin il était en danger, mais dans diverses situations dangereuses, il n’a rien fait.

4. Les protagonistes invincibles

Au final, l’histoire de Din Djarin et Grogu passe à un diplôme secondaire (Photo: Disney +)

Din Djarin Oui Grogu sont les personnages principaux de la série et en tant que tels reçoivent une armure de complot plus forte que le Beskar. Ce n’est pas tout à fait inattendu, étant donné que « La Mandalorian « est destiné à être principalement divertissant, et par conséquent, on ne peut pas s’attendre à ce que ses créateurs créent une scène comme la mort de Ned Stark dans « jeu des trônes« Ou débarrassez-vous de certains personnages mineurs ou principaux.

5. Toujours au bon endroit au bon moment

Mando et Grogu sont sauvés de n’importe quelle situation comme par magie (Photo: Disney +)

Les histoires de Guerres des étoiles Ils ont une longue tradition où les bons gagnent à la dernière minute pour sauver la situation. Cette stratégie efficace a couronné toutes les trilogies importantes de la saga. Skywalker en neuf parties et « Le mandalorien»Cette pratique n’est pas étrangère à cette pratique, même si elle est devenue invraisemblable.

6. La lenteur de certains épisodes

Certains épisodes de « The Mandalorian » se produisent très lentement (Photo: Disney Plus)

Pour certains fans, le rythme lent de « Le mandalorien«C’est juste, en leur laissant suffisamment de temps pour s’immerger dans la vaste construction mondiale de ses créateurs. Mais pour beaucoup, cela a également été un problème. Un format sérialisé, avec tous ses cliffhangers et le suspense, permet effectivement un jeu plus émotionnel, mais étant donné qu’il est Guerres des étoilesCe que beaucoup veulent voir, ce sont des combats intergalactiques de haut calibre.

7. Technologie incohérente

La technologie dans « The Mandalorian » est incohérente (Photo: Lucasfilm / Disney +)

Une partie de l’intrigue de voir Boba Fett traquer Han Solo était la poursuite, dans laquelle Fett il a combiné l’ingéniosité avec le passeur. Étant donné que Din Djarin a une technologie spéciale qui peut suivre les cibles à travers la galaxie, il supprime tout « chasseDu chasseur de primes.

Il est également difficile de croire que la technologie de congélation du carbone a progressé jusqu’à présent depuis son utilisation dans Cloud City, que le navire de j’envoie il peut transporter une caméra miniature à l’intérieur et que les terminaux impériaux diffuseront des informations grâce à des scans faciaux sans aucun cylindre de code d’un officier de rang impérial inséré.

8. Violence contre les créatures et les animaux

Mando atteint son rang en tuant un Mudhorn (Photo: Disney)

Bien que très centrée sur l’humain, la franchise de Guerres des étoiles Il est connu pour sa grande variété d’extraterrestres, car plus les habitants de la galaxie sont étrangers, plus ils se sentent éloignés. Une partie de sa construction mondiale unique provient également des nombreuses créatures dont il dispose, et « Le mandalorienIl n’en manque pas.

Malheureusement, la série ne peut s’empêcher de leur infliger des violences inutiles, un sujet suffisamment sensible pour que même CNN en faire mention. Au début de la série, j’envoie obtient son sceau en tuant un Mudhorn qu’il protégeait ses petits, puis explose un dragon krayt.

9. Le commandement ne sait rien des Jedi

Din ne savait rien des Jedi (Photo: Disney Plus)

Voyant Luke Skywalker Utilisez le Obliger et brandir un sabre laser, Din Djarin tu dois demander: « Êtes-vous un Jedi?« , Mais le Jedi et les Sith Ils se battent depuis des milliers d’années et leurs exploits ont façonné la trajectoire des événements galactiques. Même si la propagande impériale a effacé la connaissance du Jedi dans d’autres parties de la galaxie, comme un Mandalorien, il devrait avoir une idée de qui ils sont. Cependant, depuis sa première rencontre avec Grogu, votre connaissance de Jedi et la Obliger il est extrêmement limité.

10. Les propriétés du Beskar

Comment l’armurier a-t-il réparé le Beskar? (Photo: Disney Plus)

Comme ils le disent aux fans Din Djarin, le Armurier Oui Moff Gideon, le Beskar c’est lui Vibranium de la franchise de Guerres des étoiles. Encore plus que le Durasteel, qui est l’un des alliages les plus protecteurs et les plus utiles de la galaxie, capable de résister non seulement aux rayons blaster, mais également aux sabres laser.

Cela soulève la question de savoir comment vous pouvez bosseler, ainsi que comment vous façonnez le Armurier. Pour qu’il soit suffisamment solide pour résister à la chaleur d’un sabre laser, il faudrait le couler dans quelque chose qui ressemble à un four à arc qui fonctionne à 10 000 degrés. Compte tenu de ses propriétés, on s’attendrait à le voir pratiquement contenu par des champs magnétiques, mais les fans voient clairement le Armurier en utilisant une forge à feu ordinaire.