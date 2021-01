The Mafia, le groupe qui prétend avoir lancé Selena Quintanilla à la gloire

Dans les premières années de Selena En tant qu’artiste, alors qu’elle n’était qu’une petite fille jouant dans un groupe familial, le groupe musical La Mafia l’a rencontrée avec sa famille et lui a permis de participer à certains de leurs concerts. Aujourd’hui, il y a un différend entre le patriarche Quintanilla et le groupe, qui prétend avoir propulsé Selena vers la célébrité.

Le nouveau succès de Netflix « Selena: la série”A rappelé au monde de la musique un événement tragique: la mort de Selena Quintanilla, la dite Reine du Tex-Mex qu’il avait un grand avenir devant lui. Cependant, sa carrière a été interrompue lorsque Yolanda Saldivar a décidé de l’assassiner un 31 mars 1995.

L’héritage de sa musique a accompagné ses millions de fans à travers le monde ces dernières années, qui attendent avec impatience un Deuxième Saison du programme dans le plateforme de streaming. En même temps, de nouvelles informations sur la vie de Selena Il est apparu à la fois de son enfance et de ses premières années d’artiste.

Dans cette ligne est le groupe musical La mafia, un groupement actif depuis le Années 80 dans États Unis et que, selon le père de Selena Abraham Quintanilla, se sont vantés d’être responsables de Selena obtenir tellement de renommée. Qu’ont-ils dit exactement et quelle a été la décharge du père de Selena? Ici, nous vous disons.

LA MAFIA, LE GROUPE TEX MEX QUI DIT AVOIR LANCÉ SELENA TO FAME

Déclarations d’Abraham Quintanilla sur la mafia (Photo: Facebook)

Comme signalé Infobae, le différend a commencé lorsque Abraham Quintanilla a utilisé votre compte sur Facebook pour publier une série de messages sur La mafia, un groupe qui aurait déclaré être responsable du succès que Selena avait récolté au cours de ses années de gloire:

« Ces deux clowns ne savent vraiment pas quelle est leur plainte. Lorsque Selena et les Dinos ont commencé leur carrière musicale, Selena avait neuf ans et tout le groupe était des adolescents. Selena et les Dinos ont commencé un spectacle de la mafia, et maintenant ils disent que ce sont eux qui ont lancé Selena, ce qui est vraiment stupide de leur part. Selena et les Dinos ont dépassé la Mafia et Selena est désormais une artiste et une légende mondiale qui, La Mafia, même si elles ont vécu 200 ans, ne pourra jamais l’atteindre, ne soyez pas envieuse»A écrit le patriarche ennuyeux de la Quintanilla.

Comme vous vous en souvenez, Selena Quintanilla Il n’a pas commencé sa carrière solo, mais a plutôt créé un groupe avec ses frères avec le soutien de son père. Le groupe a appelé « Los Dinos avec Selena« A évolué au fil des ans pour »Selena et les Dinos« , Présentation AB Quintanilla à la basse, Suzette Quintanilla à la batterie et Selena en tant que chanteuse.

La mafia a avoué que Selena et Los Dinos avaient ouvert leurs spectacles, mais ne s’était pas attribué le mérite de leur succès (Photo: Alchetron)

Ce projet a commencé quand Selena avait neuf ans et ils vivaient toujours à Lac Jackson, dans Texas. Leurs premiers concerts ont eu lieu dans un restaurant familial, mais l’entreprise n’a pas prospéré et la famille a dû déclarer faillite et déménager corpus Christi, où Abraham il a promu son groupe qui a joué lors d’événements mineurs.

C’est à ce moment-là qu’ils ont rencontré le groupe La mafia. Armando Lichtenberger Jr., leader du groupe, a également partagé sa décharge sur les réseaux sociaux, en joignant un ticket à partir du moment où vous pouvez voir que La mafia avait la scène principale et le groupe Selena et les Dinos cela leur a ouvert la scène.

« Nous avons rencontré Selena en 1984 quand je pense que Selena avait environ 13 ans à Angleton au Texas au Bobby Joes Club. Nous faisions la promotion de notre nouveau single My Crazy Passion et Oscar sélectionnait les fans du public pour monter sur scène et chanter la chanson et une petite fille agita la main pour la choisir et c’était Selena. Après le spectacle, M. Quintanilla et la famille sont montés dans notre bus et se sont présentés ainsi que la famille. Il s’est lié d’amitié avec notre manager à l’époque Henry Gonzales. Nous avons commencé à emmener Selena et les Dinos en tournée en 1986″.

La mafia a plus de 40 ans de carrière musicale à Tex Mex (Photo: YouTube)

De plus, il a ajouté qu’eux et Selena Ils avaient une grande amitié, et la seule raison pour laquelle ils ont mentionné le chanteur dans leurs interviews était que la presse les avait interrogés sur leur relation. Armando Il a terminé sa réponse en déclarant qu’ils n’avaient jamais dit qu’ils avaient lancé Selena dans la gloire, mais qu’ils avaient ouvert des émissions pour eux.

Enfin, il a assuré que La mafia a plus que 40 ans de carrière artistique et qu’ils ne méritaient pas d’être manqué de respect de cette manière, mais qu’ils respectaient toujours la mémoire de Selena et ils voulaient juste dis ta vérité. « Nous avons tous des gens pour nous aider à démarrer, car nous remercions toujours Little Joe et sa famille de nous avoir aidés à démarrer. Il n’y a rien de dégradant à dire que Selena a ouvert des spectacles pour nous», A-t-il souligné.