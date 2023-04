The Lord of the Rings: The Rings of Power Star taquine ce qui nous attend pour la saison 2

Sophia Nomvete, qui joue Princess Disa dans la série Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, a récemment laissé tomber quelques indices sur ce que les fans peuvent attendre de la deuxième saison à venir de la série. Selon un rapport de Deadline, Nomvete a révélé que la série est actuellement en production et que les choses se passent extrêmement bien. De plus, elle a exprimé son enthousiasme pour la saison à venir, déclarant que les fans peuvent s’attendre à « plus de tout » qu’ils n’en ont vu dans le premier épisode de la série.





Nomvete a également abordé la construction du monde, une caractéristique remarquable de la saison 1. Elle a expliqué que les créateurs de l’émission voulaient présenter aux téléspectateurs le monde et la culture, jetant les bases de ce qui est à venir. Il semble que la saison 2 ira encore plus loin dans cette infrastructure, en explorant plus en détail les subtilités du monde. Nomvete a qualifié la saison 1 de « phase pacifique » et de « phase d’introduction », indiquant que les choses deviendront probablement plus intenses et dramatiques au cours de la saison à venir.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité. Parce qu’il y a juste plus de tout. La saison 1 était cette introduction glorieuse. Nous voulons savoir, le monde, la culture, comment donnons-nous vie à cette histoire incroyable et à cette infrastructure. Et c’est ce que nous voyons, la phase pacifique, la phase d’introduction », a déclaré Nomvete.





Morfydd Clark comprend pourquoi les fans sont si protecteurs des personnages du Seigneur des Anneaux

Morfydd Clark, l’actrice qui incarne le guerrier elfique Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, a parlé de la réaction en ligne contre l’émission. La série a été critiquée par certains fans pour avoir pris des libertés avec le matériel source et modifié certains personnages et événements. Dans une interview avec Vanity Fair, Clark a reconnu la tension qui peut survenir lorsque des livres bien-aimés sont adaptés à l’écran, et elle comprend pourquoi les fans sont si protecteurs des personnages de Tolkien.

Clark a expliqué qu’en tant que fan du genre fantastique, elle sait de première main comment les adaptations peuvent susciter des opinions fortes de la part du public. Elle reconnaît que les changements apportés aux personnages et aux événements bien-aimés peuvent être accueillis avec scepticisme et déception de la part des fans qui se sont attachés à une vision particulière de l’histoire. Clark a également parlé de ses propres sentiments de protection envers Galadriel, déclarant qu’elle veut s’assurer que le personnage est représenté avec précision et en toute sécurité dans la série.

« Parce que je suis fan de ce genre de genre, j’ai lu des livres qui ont ensuite été transformés en choses, et je me suis dit, je ne pense pas que la maison aurait ressemblé à ça. Alors, j’ai Ce qui est si merveilleux à propos de ces mondes et de ces personnages, c’est qu’ils n’existent pas et pourtant ils le font si intensément dans tant d’esprits. Je pense donc qu’il y a une idée selon laquelle on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais aussi, je respecte la propriété d’elle parce que je sais que si j’étais de l’autre côté, je me sentirais aussi comme ça. Je me sens très protecteur à ce sujet. Je me sens assez protecteur pour m’assurer qu’elle est à l’abri du mal.

A l’occasion de la sortie de la deuxième saison de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir approches, il semble que les showrunners prennent note des commentaires et prévoient d’incorporer plus de canon de Tolkien dans les futurs épisodes. Alors que la première saison s’est concentrée sur la mise en place de la version de la série de la Terre du Milieu, la deuxième saison a jeté les bases de personnages et de lieux plus familiers. En conséquence, ceux qui se sont complètement immergés dans le monde de Tolkien pourraient trouver la prochaine saison plus familière à mesure que la série approfondit la riche mythologie du matériel source.