« The Longing », le charme discret du jeu vidéo le plus lent du monde: il vous faut 400 jours pour en profiter

Il existe des jeux vidéo fastidieux et des jeux vidéo fastidieux. Le désir en est un exemple, principalement parce que les créateurs ont pris la peine d’en faire une odyssée tortueuse et désespérée. Le premier mot qui apparaît à l’écran est «Attendez!». Avec cela, nous pouvons déjà nous faire une idée de ce que cette aventure nous réserve, ce qui n’a pas laissé les professionnels de cette industrie indifférents.

C’est comme ca, Le désir, créé par Studio Seufz, est un jeu vidéo sur l’attente. Une époque où l’on ne sait pas si les mêmes créateurs sont pêche à la traîne ou si vous utilisez vraiment votre temps dans un but précis. C’est un jeu qui prend 400 jours pour terminer et se déplace à un rythme très lent. Des tâches simples, comme monter des escaliers ou ouvrir une porte, se poursuivent indéfiniment. Et pourtant, les joueurs n’ont pas arrêté de jouer depuis des mois.

Parce que? Sa grande particularité est que son histoire dure 400 jours en temps réel, c’est-à-dire qu’une fois que nous démarrons le jeu, un compteur est activé et les secondes commencent à courir, même lorsque nous ne jouons pas. La prémisse narrative qui justifie cette proposition inhabituelle est que le joueur assume le rôle de Sombra, le protagoniste, une petite créature qui vit au service d’un ancien roi. Au début de Le désir, le roi vous dit d’entrer dans une sorte d’hibernation et vous laisse en fait suspendu, en attente. Le roi imposant est assis sur un trône géant, ronflant de temps en temps, et le joueur passe tout ce temps à explorer le sous-sol avec tout le calme du monde.

Vous avez 400 jours avant qu’il ne se réveille. Que faisons nous?

Le désir c’est, par essence, un jeu sur le temps de tuer. Il n’y a pas d’autre objectif. Nous pouvons explorer et plonger directement dans cette aventure souterraine fastidieuse ou simplement nous asseoir et attendre. Avec pratiquement aucune courbe d’apprentissage au-delà du mouvement de base, vous pouvez commencer à jouer pratiquement instantanément. Vous pourriez, si vous le vouliez vraiment, éteindre le jeu à ce stade, revenir en arrière 400 jours plus tard et voir ce qui s’est passé.

Au lieu de cela, vous pouvez choisir d’explorer le royaume. Et la vérité est que cela vaut la peine de commencer. Les dessins sont magnifiquement gothiques et la bande-son atmosphérique. C’est un labyrinthe géant, où vous trouverez des escaliers qui mènent dans toutes les directions et des tunnels qui se terminent par plusieurs portes à traverser.

Mais on ne peut pas oublier ça le principal obstacle lors de l’exploration est le rythme. L’ombre se déplace presque comiquement lentement, se mélangeant comme si elle n’était pas pressée. Parfois, vous pouvez rencontrer des zones inaccessibles pendant des semaines. Vous devrez peut-être attendre qu’un toit qui fuit pour remplir un trou pour y nager ou qu’un morceau de mousse se développe pour arrêter votre chute après avoir sauté d’une falaise. Pour rendre les choses encore plus difficiles, il n’y a pas de carte, il est donc facile de se perdre ou d’avoir du mal à trouver le chemin du retour.

Passer au travers Le désir cela devient presque méditatif. Pour la plupart, rien ne se passe, mais de temps en temps, un nouvel endroit mystérieux apparaît sur la route. Quelque chose comme une vieille bibliothèque où piller tous les livres ou une cascade éclaboussant des cristaux. Vous pouvez vous faire des «amis» avec une araignée qui a été abandonnée ou parler à un mur de pierre. Et pour aggraver les choses, alors qu’elle explore, l’ombre se parle d’elle-même avec des phrases ironiques telles que «cela semble être un endroit idéal pour être seul» ou «je n’ai jamais compris la vie».





Au moins, pour le confort de l’utilisateur, il est possible de jouer au jeu vidéo presque avec le navigateur inactif, en le mettant en arrière-plan et en y retournant quand quelque chose d’intéressant se produit. Certains aspects peuvent être automatisés: vous pouvez demander à l’ombre d’aller se promener dans un endroit aléatoire ou de rentrer chez elle sans intervention du joueur. Vous vous ennuyez alors? Ce n’est pas obligatoire. Le jouer est lent, oui, mais cela ne veut pas dire que c’est ennuyeux. Il y a toujours une nouvelle théorie à prouver ou un endroit auquel vous ne savez toujours pas comment accéder. Le plaisir de trouver enfin comment entrer dans différents domaines du jeu est grandement amplifié lorsque vous y réfléchissez depuis des semaines.

C’est devenu une habitude pour de nombreux joueurs de passer environ une heure chaque jour à errer dans ses couloirs sinueux, dans l’espoir de trouver quelque chose d’intéressant. La plupart du temps, monter d’énormes escaliers qui ne mènent nulle part. Le désir est un jeu vidéo qui met fondamentalement en péril le dicton selon lequel « la fin n’est pas ce qui compte, mais le moyen d’y parvenir ». Que le roi se réveille une fois, pour l’amour de Dieu.