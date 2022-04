The Lonely Island : les 5 meilleures chansons du groupe d’Andy Samberg

Curiosités

L’acteur avec qui j’ai grandi Saturday Night Live et est devenu populaire auprès Brooklyn neuf-neuf Il se consacre également à la musique avec Akiva Schaffer et Jorma Taccone.

© GettyAndy Samberg est celui qui chante la plupart des chansons.

En 2001, Andy Samberg rejoint avec Akiva Schaffer et Jorma Taccone pour créer un groupe musical dédié à l’interprétation de la comédie en musique. C’est comme ça que ça s’est passé L’île isoléeun groupe qui a gagné en popularité grâce à Saturday Night Live (l’émission qui a lancé l’acteur de Brooklyn neuf-neuf), et qui comprenait la participation d’artistes de l’envergure de Michael Bolton, Justin Timberlake et Adam Levinepour ne citer que quelques cas.

+ Top 5 des chansons de The Lonely Island

5 – Jack Sparrow

Avec la participation de Michel Boltoncette chanson se présente comme une session d’enregistrement dans laquelle le musicien de « Quand un homme aime une femme » arrive avec des modifications de dernière minute, complètement fanatisé par la saga Pirates des Caraïbes et le travail de Johnny Depp Quoi Jack Sparrow. De plus, il ajoutera des mentions à de grandes productions de la culture pop, telles que Forrest Gump Oui Scarface.

4 – YOLO

Dans ce cas, le principal artiste invité est Adam Levinemais il y a aussi une part de Kendrick Lamar. La chanson se concentre sur la collecte de tous les mythes urbains faisant référence à la malchance et à la nécessité d’être prudent dans la vie car, après tout, On ne vit qu’une fois (on ne vit qu’une fois).

3 – Timide Ronnie

Cette chanson a été partagée par Rihannaqui fait la majeure partie du travail sur une pièce musicale consacrée à la narration du vol de banque. Andy Samberg se met dans la peau d’un timide Ronnie (d’où le nom de la chanson) qu’à chaque fois qu’il doit menacer les personnes présentes, il ne parvient qu’à bégayer à bout de nerfs.

2 – Le Rap de Natalie

Natalie Portman Il a démontré ses talents de chanteur de rap avec cette chanson qui a connu deux épisodes, l’un en 2013 et l’autre en 2018. Dans les deux chansons, l’actrice qui sera puissant thor se charge de faire le point sur sa carrière tout en se présentant comme une fille grossière et impatiente prête à défendre jusqu’à l’apparition de Jar Jar Binks dans guerres des étoiles.

1 – La trilogie avec Justin Timberlake

S’il s’agit de grandes chansons, dans ce cas, nous devons parler d’une collection composée de trois chansons : « D*ck in a box », « Motherlover » et « La règle d’or ». Avec la participation de Justin Timberlake, le premier se concentre sur un cadeau controversé qui les conduit en prison pour s’être exposés nus. Puis ça continue avec le jour où ils sont libérés et ils se souviennent de la fête des mères (apparitions vedettes de Patricia Clarkson et Susan Sarandon). Enfin, la dernière partie les montre en train de dire au revoir aux mères pour un rendez-vous avec une femme interprétée par Lady Gaga qui les invite à une aventure à trois.

