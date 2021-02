The Little Things de Denzel Washington remporte le box-office du week-end avec 4,8 millions de dollars

Les petites choses a fait ses débuts au box-office après avoir gagné 4,8 millions de dollars. Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto jouent dans le thriller policier néo-noir, écrit et réalisé par John Lee Hancock. Globalement, Les petites choses a pu gagner un total de 7,6 millions de dollars. La nouvelle vient après qu’il ait été révélé que de plus en plus de cinémas en Amérique du Nord ferment leurs portes en raison de la crise de santé publique.

Alors que les chaînes de cinéma souffrent de la pandémie, les cinémas AMC ont connu un coup de chance la semaine dernière, grâce à Reddit et au jeu boursier continu qui a éclaté en phénomène culturel. L’action d’AMC a augmenté de près de 300%, les Redditors la ciblant comme une action sous-performante vendue à découvert. AMC a réussi à changer les choses et 2021 s’annonce prometteuse. Espérons simplement que la crise de santé publique commence à s’estomper dans les mois à venir.

Les Croods: un nouvel âge est resté à la deuxième place au box-office ce week-end après avoir rapporté 1,8 million de dollars. À ce jour, le film d’animation familial a pu gagner 143,4 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a 10 semaines. Wonder Woman 1984, qui n’est plus en streaming sur HBO Max dimanche dernier, est resté numéro trois cette semaine avec 1,3 million de dollars. La suite a rapporté 150,5 millions de dollars depuis son ouverture dans les salles le jour de Noël. Le tireur d’élite est passé du numéro un au numéro quatre cette semaine après avoir gagné 1,2 million de dollars.

Chasseur de monstre est passé du numéro quatre au numéro cinq cette semaine après avoir gagné 740K €. Le film, qui est basé sur la franchise de jeux vidéo du même nom, n’a pas été un succès auprès des critiques et des téléspectateurs. Tom Hanks Nouvelles du monde continue de recueillir les éloges des critiques et des téléspectateurs. Il a pris la sixième place ce week-end après avoir gagné 540 000 €. Jeune femme prometteuse a pris la septième place ce week-end après avoir rapporté 260 000 €. Le film a attiré une attention particulière ces derniers temps après que la star Carey Mulligan ait remercié Variety pour ses excuses pour leur critique originale, ce qui laissait entendre que l’actrice n’était pas assez belle pour jouer dans le film.

Fatale a pu prendre la huitième place ce week-end après avoir gagné 220 000 €. Robert De Niro La guerre avec grand-père a pris la neuvième place avec 147K €. La comédie est en salles depuis 17 semaines et a rapporté près de 35 millions de dollars dans le monde. Enfin, Gravitas Ventures ‘ Notre ami a pris la dixième place, avec 135 000 €. Le film met en vedette Jason Segel, Dakota Johnson et Casey Affleck. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur les numéros.