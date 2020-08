“The Lions ‘Den”: Tous les cinq!

Un nouveau lion, des premiers essais rugissants et une sortie de terrain inédite: le premier épisode de la huitième saison “Die Höhle der Löwen” place la barre haute en matière de divertissement à suspense.

Les empreintes de pas laissées par Frank Thelen, copain technique et expert en sneakers, sont énormes. Mais le nouveau Leo Nico Rosberg est sûr de sa cause. L’homme à l’extérieur élégant et au niveau d’essence accru dans son sang fait les cent pas à travers les portes de l’enceinte avec une large poitrine. Cela prend moins de dix minutes alors que l’ancien champion du monde de Formule 1 siffle et rugit sous les projecteurs pour la première fois. La raison: Nico est certain que les deux ingénieurs mécaniciens et amateurs de football, Manuel Kössl et David Krusch, auront le “Stollen der Champions” (“GRPSTAR”) au départ.

Nils Glagau sous le feu

Le nouvel investisseur n’est pas le seul à penser que toutes les chaussures de football du monde devraient être équipées de crampons en aluminium réglables en hauteur. Nils Glagau est également en feu comme Stefan Effenberg l’a fait une fois. Et donc, au tout début de la huitième saison “Die Höhle der Löwen”, un échange passionnant de lions et de coups se développe, dans lequel Nils Glagau est légèrement en avance à la fin.

Avec “flapgrip” Dümmel frappe. (Photo: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Oui, chez nous, les sacs de chips ne sont pas tous déchirés, c’est là que les choses se passent vraiment dans la grotte du lion. Et le cliquetis divertissant des sabres entre Nils et Nico n’est que le début, car les entraînements à réaction de la séquence de départ sont motivés à la pointe des cheveux. Les deux experts en cuisine asiatique Hongmei “Ivy” Zhang et Kevin Brück, par exemple, retirent les chaussures de beaucoup de lion avec leurs boulettes “Dim Sum” en termes de goût et de piquant. Ralf Dümmel and Co. aimerait également ouvrir leurs portefeuilles ici. Mais l’obstacle avec le label «zone gelée» est (encore) trop élevé pour les investisseurs cette année.

Le pitch de l’électromobilité des deux nerds de la station de recharge pour voitures électriques Tobias Wagner et Michael Masnitza (“ChargeX”) a également reçu beaucoup d’applaudissements, mais il a finalement échoué à cause de “trop ​​d’impassibilités” (Carsten Maschmeyer). Malgré une courte ronde de chuchotements entre Carsten Maschmeyer et Nico Rossberg, Tobias et Michael se retrouvent les mains vides en raison de l’accumulation des «incertitudes».

“Vous êtes génial! Le produit est super! Je suis génial!”

Les choses vont mieux pour Philip Deml et Cem Dogan de Hofheim près de Francfort. L’influenceur lifestyle (Philip) et son partenaire Tüftle (Cem) sont toujours au milieu de leur présentation “flapgrip”, alors que Leo Nils participe déjà à l’offensive “Je vais vous faire une offre spontanée”. “Vous êtes génial! Le produit est super! Je suis génial!” Il gronde avec confiance dans la cage du district.

Les deux inventeurs d’un support multifonctionnel pour smartphone sont à court de broche. Quelques secondes plus tard, Philip et Cem décident de la variante de poker. Heureusement, Nils n’est pas la seule partie intéressée. Ralf Dümmel et Judith Williams veulent également investir dans le futur prétendument lucratif du «flapgrip». À la fin, le roi des étagères Ralf Dümmel serre les poings – une image que nous verrons certainement plus souvent dans les semaines à venir.

Le fondateur de “gitti” a des raisons d’être heureux.

Il se passe beaucoup de choses dans la fosse aux lions. Mais le point culminant ultime est encore à venir. Dramaturgiquement parfaitement mis en scène, le premier épisode de la saison se termine par une véritable nouveauté dans l’histoire du format. Pour la première fois depuis le début des enregistrements de “Die Höhle der Löwen” en 2013, les cinq investisseurs appuient sur le buzzer de l’offre imaginaire. La révolutionnaire du vernis à ongles Jennifer Baum-Minkus, âgée de 35 ans, est responsable de l’euphorie collective sans précédent.

Carsten Maschmeyer remet le prix «Founder’s Dream»

Peu de temps avant la fin de la diffusion, la symbiose entre entrepreneur et produit est récompensée par un astérisque. Carsten Maschmeyer remet le prix «Founder’s Dream». Les portes de Georg Kofler sont grandes ouvertes («Je vois une marque mondiale»). Et la pompe de Judith Williams tourne à plein régime (“Mon cœur bat pour toi!”). Ce dernier saisit alors le très convoité accord “gitti” et montre à tous ses collègues sifflants le long nez. Même le présentateur Amiaz Habtu oublie sa bonne enfance pendant une fraction de seconde: “Wow! What the fuck!”, Ça résonne dans les coulisses. Il n’y a rien à ajouter.

“The Lion’s Den” se déroule tous les mardis à 20h15 à Vox. Après la diffusion télévisée, les épisodes sont également disponibles sur TVNOW. ntv répète l’épisode en cours le dimanche à 10h30. Plus d’informations sur le spectacle sont également disponibles sur vox.de.