THE LEGO BATMAN 2: date de sortie prévue, distribution, intrigue et tout ce que vous voulez savoir !!!

C’est un film de comédie d’animation par ordinateur de 2017 produit par Warner

Groupe d’animation et réalisé par Chris McKay, écrit par Seth

Grahame-Smith, Chris McKenna.

LA DATE DE SORTIE DE LEGO BATMAN 2

Il n’y a pas de nouvelles concernant la date de sortie du prochain film. On peut s’attendre à

voir la bande-annonce l’année prochaine. Nous pensions qu’il sortirait à l’été 2021 ou

mieux en février 2021 après la sortie du premier film. Le film a l’air très bien

incertain.

LA FONTE LEGO BATMAN 2



 Will Arnett comme Batman.

 Zach Galifianakis dans le rôle du Joker.

 Michael Cera comme Robin.

 Rosario Dawson comme Barbara Gordon.

 Ralph Fiennes dans le rôle de Slfred Rennyworth.

 Jenny State en tant que Harley Quinn.

 Hector Elizodo en tant que commissaire James Gordon.

 Mariah Carey comme maire.

 Eddie Izzard dans le rôle de Lord Voldemort.

 Seth Green comme King Kong.

 Jemaine Clement dans le rôle de Sauron.

 Billy Lindhome dans le rôle de Poison Ivy.

 Conan O Berin comme The Riddler.

 Jason Mantzoukas comme épouvantail.

 Zoe Kravitz comme Catwoman.

 Kate Micucci dans le rôle de Clayface.

LE TERRAIN LEGO BATMAN 2

Les composants de la production ont été fermés et le scénario est suspensif.

L’histoire a su tourner autour du personnage joker et du

Homme chauve-souris. Dans la scène finale, Joker perd tous les méchants de City et certains

dangereux Zod, King Kong, etc. Batman et son équipe se battent les mains

prochain film. Joker reviendra en tant que méchant principal dans le prochain film et

les fans peuvent s’attendre à un combat entre Dark Knight et Joker.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂