The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pourrait être la dernière version de Nintendo Switch

Bien que Nintendo ne prévoie pas de sortir de nombreux jeux exclusifs de ses franchises d’ici 2023, tous les fans l’attendent avec impatience.La légende de Zelda : les larmes du royaume », un titre qui verra enfin le jour dans les mois à venir.

Cependant, selon de nouvelles rumeurs, le prochain épisode de » The Legend of Zelda » sera le dernier jeu majeur que Nintendo a sorti pendant un certain temps, et le dernier à sortir en exclusivité sur Nintendo Switch.

Les journalistes Christophe Dring Oui Andy Robinson Ils ont commenté sur leur Twitter que selon ce qu’ils ont entendu de sources proches de Nintendo, » Tears of the Kingdom » est la dernière version de Switch » depuis un certain temps ». Robinson a également déclaré que cela pourrait être dû au fait que Nitendo pourrait se concentrer sur une nouvelle console ou un nouvel appareil qu’il annonce pour 2024.

Malgré cela, »The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » n’est pas le seul jeu exclusif que Nintendo a préparé pour la Switch, puisqu’il développe actuellement »Pikmin 4 » et »Kirby’s Return to Dream Land Deluxe , » mais le prochain jeu Zelda sera le dernier projet majeur que la société japonaise développe depuis un moment.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle pour le moment, des rapports précédents ont déjà laissé entendre que la société travaille sur sa prochaine version matérielle majeure. Nintendo a stocké des matières premières, tandis que des références à de nouveaux matériels ont également été repérées dans des fuites liées à Nvidia l’année dernière.

Alors qu’il faut encore attendre l’annonce de la prochaine console de Nintendo, »The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » sortira sur Nintendo Switch le 12 mai. Des images d’une Nintendo Switch Oled sur le thème de » The Legend of Zelda » ont également fuité, il semble donc que Nintendo ait toujours des plans en place pour sa console actuelle.