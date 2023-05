The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Les localités de tous les leunes dans l’aperçu

Le monde du jeu de La légende de Zelda : les larmes du royaume n’est pas seulement énorme, mais aussi plein d’aventures et de dangers. entrent dans cette dernière catégorie les Lions, que les fans connaissent déjà du prédécesseur. Dans ce guide, nous vous disons où vous tous ces monstres trouvé à Hyrule.

Que sont les leuns dans The Legend of Zelda ?

Avant de commencer, parlons d’abord de ces créatures. A Leunen aussi Lynels appelés, ce sont de puissants monstres qui apparaissent à l’extérieur centaures se souvenir. Ce sont des ennemis qui ont rendu la vie difficile à Link dans les anciennes ramifications de la franchise légendaire.

Dans « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » plongez complètement 34 leus que vous pouvez distinguer par leur couleur. Il y a des Lynels avec crinière bleue, rouge, argentée et blanche. Selon le nombre d’ennemis vaincus, vous rencontrerez plus de leunes avec différentes couleurs de crinière.

Qu’est-ce que vous obtenez de Leunen?

Mais pourquoi devriez-vous maintenant vous lancer dans la lutte contre ces monstres puissants ? Eh bien, les récompenses que vous obtenez d’eux sont vraiment très bonnes. Ceux-ci comprennent divers matériaux extrêmement précieuxque vous pouvez utiliser pour armes et équipements améliorer.

Où trouver Leunen dans Tears of the Kingdom ?

Comme mentionné précédemment, il y a un total de 34 Leunen ou Lynels qui se promènent dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. 15 bêtes pourrais-tu à la surface trouver d’Hyrule. Le reste 19 monstres en attendant tu dois dans le monde souterrain chercher. Il n’y a qu’au paradis que vous êtes à l’abri des lions.

Étant donné que Leunen est un adversaire assez fort, idéalement, vous devriez déjà avoir en votre possession des armes puissantes et un équipement généralement de haute qualité.

Ici vous pouvez voir les localités de Leunen à la surface d’Hyrule © Nintendo Et ici celui dans les souterrains du monde du jeu © Nintendo

A chacun des points rouges sur les deux cartes, vous pouvez trouver un Leunen. Eh bien, avec une vue, car il y a un endroit dans le métro d’Hyrule, un peu au sud-ouest du centre, où directement cinq leunes ou Lynel vous attendent ! Vous devez être particulièrement prudent ici.

La légende de Zelda : les larmes du royaume est depuis le 12 mai 2023 disponible exclusivement pour la Nintendo Switch.