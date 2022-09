The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : date de sortie et bande-annonce

le récent nintendo directe enfin révélé aux fans le titre officiel et la date de sortie de »Souffle de la nature 2 ». La suite intitulée »La légende de Zelda : les larmes du royaume » arrivera exclusivement sur la Nintendo Switch le 12 mai 2023.

Faisant suite au célèbre »The Legend of Zelda : Breath of the Wild », le jeu a été annoncé pour la première fois au E3 de 2019. Ce sera la deuxième fois qu’un titre » The Legend of Zelda » poursuivra l’histoire d’un épisode précédent, similaire à ce qui s’est passé avec »La légende de Zelda : le masque de Majora » En 2000.

La franchise s’est distinguée en établissant de nouvelles histoires et expériences dans chacun de ses titres avec des liens très étendus faisant référence à d’autres titres. Comme »Majora’s Mask », ce jeu suivra directement les événements de »Breath of the Wild », en utilisant le même moteur graphique et les mêmes modèles que son prédécesseur.

Bien qu’avec la décision d’utiliser des éléments de la tranche précédente, de nombreux fans espéraient que la suite sortirait bientôt, elle semble avoir pris presque exactement aussi longtemps que son prédécesseur. Annoncé en 2019, le jeu n’est pas attendu avant 2023, ce qui lui donne à peu près le même temps entre l’annonce et la sortie que Breath of the Wild.

Nintendo s’est donné beaucoup de mal pour unifier la franchise sous un même toit, apportant bon nombre des jeux Zelda les plus populaires sur Nintendo Switch sous la forme de remakes et de remasters. En 2019, le studio a sorti »The Legend of Zelda: Link’s Awakening », un remake du classique Game Boy de 1993.

En 2021, une version remasterisée de » The Legend of Zelda: Skyward Sword » est sortie sur Switch, apportant les commandes de boutons traditionnelles au jeu Nintendo Wii.

Désormais, le nouveau titre »The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » sortira au printemps 2023.