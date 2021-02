The Legend of Zelda: Skyward Sword HD officiellement annoncé sur Nintendo Switch!

nintendo Jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild - Nintendo Switch -

Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous partez à la découverte d'un monde plein d'aventures. Un nouveau jeu révolutionnaire dans la série primée. Parcourez les champs, les forêts et les montagnes pour voir ce qui est devenu le royaume dévasté d'Hyrule, maintenant vous avez une liberté totale. Ce