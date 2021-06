The Legend of Zelda: Breath of Wild 2 est à la mode, la communauté est feu et flamme

Au 2 juin 2021 Possède Nintendo officiellement confirmé qu’ils sont sous la E3 2021 sera une émission Nintendo Direct. Dans la nouvelle vidéo de présentation, le environ 40 minutes devrait durer, ce sera quelque chose de nouveau pour le Commutateur Nintendo donner ou aux jeux de la console hybride.

The Legend of Zelda : Breath of Wild 2 sur Twitter

On ne sait pas quels jeux seront affichés exactement. En plus des jeux, la conversation est chaude Nouvelle Super Nintendo Switchqui, selon les initiés, devrait être affiché avant l’E3. Cela devient de moins en moins probable, cependant, à mesure que l’E3 se rapproche. Mais au final, Nintendo pourrait sauver cette grosse annonce pour la période E3 si elle n’est même pas présentée en Nintendo Direct.

Nous devrons donc attendre et voir si nous pouvons faire quelque chose de nouveau Metroid Prime 4, Baïonnette 3, le « The Legend of Zelda » – ou la franchise Mario et quoi exactement. En particulier, la franchise Zelda est due à la 35e anniversaire cette année au moins une pomme de terre très chaude.

La communauté est déjà en feu, c’est pourquoi # BOTW2 et # TheLegendofZeldaBreathofWild2 sont désormais à la mode. Les fans en attente utilisent ces hashtags pour partager leurs souhaits et suggestions sur le jeu, dont la plupart sont très divertissants, c’est pourquoi nous ne voulions pas vous les refuser.

Quand vous voyez la tendance de Breath of the Wild 2 mais ce n’est pas une annonce de Nintendo, juste des gens pleins d’espoir pic.twitter.com/kEXxGBd0r7 – Mariana, maman des chats 👸🏻🐈 (@joiedeslivres) 2 juin 2021