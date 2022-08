The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild Enthusiast a mis en ligne une vidéo montrant un sac à main Korok Acorn unique

Les habitants d’Hyrule en La légende de Zelda : le souffle de la nature sont composées de différentes races. Breath of the Wild présente un large éventail de personnages divers, chacun avec des bizarreries et des caractéristiques uniques, allant du Zora au Goron. Alors que Link se lance dans son aventure, il entrera en contact avec diverses créatures étonnantes qui peuplent l’environnement du jeu.

Les Koroks sont l’un des groupes ethniques. Ces êtres, également connus sous le nom d’esprits de la forêt, occupent la forêt de Korok sous l’énorme arbre Mojo. Ils l’aident à protéger Master Sword et donnent à Link une mission secondaire pour rassembler des graines de Korok. Un fan de Breath of the Wild a choisi de baser une pièce unique sur les créatures après s’en être inspiré.

Une vidéo partagée par un utilisateur de TikTok avec la poignée del sylphe comprend l’un des glands Korok de Breath of the Wild. Le clip rapide montre comment découper le motif, l’assembler et le peindre. La texture et la profondeur de la pièce ont été ajoutées grâce à diverses tâches à petite échelle également présentées dans le film. Selon del sylph, le corps du sac à main est composé de mousse EVA et est suffisamment robuste pour accueillir les nécessités quotidiennes.

Beaucoup de gens font l’éloge du sac Korok produit par del sylph. Le sac a reçu les éloges des commentateurs, dont l’un l’a appelé la chose la plus douce de tous les temps et a fait remarquer qu’il était excellent. Un utilisateur a commenté à quel point il était bien fini, et un autre a demandé si del sylph serait prêt à leur vendre le modèle pour en créer un pour leur frère pour Noël. Tout fan de Breath of the Wild aimera cette adorable œuvre d’art.

Il n’y a pas que Del sylph qui produit des œuvres incroyables inspirées par Nintendodu RPG. En prévision du suivi du jeu, l’utilisateur Reddit connu sous le nom de LaserBeta a développé une lumière LED sur le thème Breath of the Wild.