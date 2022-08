The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild contient des pièces manquantes découvertes par le joueur

Avec la sortie de LA légende de Zelda: Breath of the Wild, la série est entrée dans une nouvelle ère de potentiel. Les jeux en monde ouvert sont toujours affectés par The Legend of Zelda: Breath of the Wild aujourd’hui. Les joueurs se voient proposer une large sélection d’objets à récupérer, explorer des zones et découvrir des sanctuaires.

Un terrain plus large augmente cependant la probabilité que certains mécanismes de jeu ne fonctionnent pas toujours comme prévu.

Les joueurs ont enquêté sur chaque crevasse qu’Hyrule a à offrir pour traquer les Koroks insaisissables ou draguer des matériaux d’artisanat uniques. Dans ce cas, lors de l’escalade d’une montagne dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’utilisateur de Reddit coolestblue a repéré une texture manquante, affichant l’étrange zone des rochers en forme de mur.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild ne déçoit pas les joueurs en leur offrant de nombreux territoires à couvrir, même si ce terrain n’est pas toujours entièrement présent. L’exploration est une caractéristique unique de nombreux jeux joués du point de vue de la troisième personne.

Un instant plus tard, ils font un virage rapide pour exposer le dessous du même rocher, qui a été creusé. C’est ainsi que coolestblue représente le joueur glissant sur un affleurement rocheux typique sur une pente.

Ensuite, pour montrer à quel point il rejoint le reste de la montagne de manière transparente, ils se tortillent et sautent sur le côté de la texture manquante. La texture de la montagne apparaît comme une feuille de papier, avec le centre ouvert sur le ciel, tandis que le bleu le plus froid redescend pour révéler le ventre.

L’utilisation d’énigmes et de combats de boss spécifiques à des objets, ainsi que la transformation de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en un jeu en monde ouvert, ont permis à la franchise d’évoluer dans une nouvelle direction tout en restant fidèle à ses éléments de base. En conséquence, le retard de Breath of the Wild 2 pourrait être une bonne chose, donnant Nintendo plus de temps pour faire un autre jeu important avec peu ou pas d’erreurs.