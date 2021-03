The Legend of Zelda: Breath of the Wild: ça aurait l’air aussi bien en VR

Nintendos La légende de Zelda: le souffle de la nature vous permet d’explorer un monde de jeu immense et atmosphérique. Comme ça serait cool là-bas, ça en VR pouvoir expérimenter?

Découvrez The Legend of Zelda: Breath of the Wild grâce à Mod en VR

YouTuber Brian Tate montre des endroits comme le village de Lurelin, la maison de Link, le pont Floria et la grande forêt d’Hyrule en VR dans une vidéo. Un mod le rend possible. Avec cela, vous pouvez lier le héros Point de vue de l’ego ou de la troisième personne traversez le pays d’Hyrule et soyez aussi proche de l’action que cela n’est possible dans la version régulière du jeu Nintendo.

Mais vous avez besoin d’un émulateurpouvoir jouer à « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » sur PC, ce qui est juridiquement problématique. Pourtant, le mod est bien sûr impressionnant. Le simple fait de regarder la vidéo vous donne envie de plonger profondément dans le monde du jeu.

Brian Tate a également implémenté le mod pour The « Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D », avec lequel vous pouvez voir l’aventure de Link à partir de 2011 en 60fps et 4K peut profiter – également au moyen d’un émulateur.

En fait, c’est déjà possible sur la Nintendo Switch grâce au Labo-Set. Il existe une mise à jour qui vous permettra de jouer au jeu en VR. Mais pas sans problèmes, car seuls les graphismes sont modifiés, rien ne change dans les champs ou la perspective. Cela rend difficile de jouer correctement à « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » en VR et est donc plus d’un genre gadget technique pour Nintendo Labo.

Le mod de Brian Tate, en revanche, devrait offrir une sensation différente au jeu. Si vous avez un casque VR, vous pouvez également jouer complètement à l’aventure actuelle de Link. La modification « BOTW VR » est toujours en cours et elle est toujours disponible pas de date de sortie. La vidéo montre donc une première version qui peut encore beaucoup changer.

