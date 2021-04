The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2- Tweet d’un initié excite les fans

Nous aurons Nintendos cette année The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? Un initié en a fait un indice correspondant.

Les fans spéculent sur la sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Kelios, le fuiteur bien connu et initié de Nintendo, a déjà révélé des informations sur « Pokémon Legends: Arceus » et les remakes de « Pokémon Diamond » et « Pokémon Pearl », alors les fans de Nintendo écoutent quand il annonce quelque chose de nouveau. Maintenant, il a déclaré que le Sortie du nouveau Pokémon serait imminent. Puis le fuiteur bien connu Felipe Necro s’est joint à la discussion.

Il a déclaré que le studio de développement Game Freak attendrait probablement que le Go de Nintendo annonce la sortie. Ceci afin d’éviter les problèmes avec un Une autre grande sortie d’un jeu pour la saison des vacances viendrait. Kelios a ensuite répondu que Nintendo prévoyait certainement de sortir un jeu majeur au début de 2022.

Ouais, Nintendo a certainement prévu de sortir un gros jeu début 2022, je me demande ce que c’est 🙃 – Kelios (@KeliosFR) 21 avril 2021

Cela a maintenant conduit à des discussions au sein de la communauté sur ce que pourrait être cette version majeure. Les smileys dans son message et celui de Felipe Necro suggèrent que vous savez déjà de quel titre il s’agira.

La communauté Nintendo spécule maintenant que c’est «La légende de Zelda: le souffle de la nature 2» pourrait agir. Le jeu a été introduit avec un court teaser lors de l’E3 2019, mais il est resté silencieux depuis.

Une sortie à la fin de 2021 ou au début de 2022 serait un bon choix. Nintendo devrait-il commencer le jeu à Sortie du prétendu Nintendo Switch plan pro, puis 2022 de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 » serait plus réaliste.

Bien sûr, il serait également possible qu’il s’agisse d’un autre grand jeu Nintendo. « Splatoon 3 », « Metroid Prime 4 », « Bayonetta 3 » ou peut-être même un nouveau « Mario Kart » seraient imaginables.