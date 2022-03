The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 reporté à 2023

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent la suite tant attendue de »La légende de Zelda : le souffle de la nature », bien Nintendo vient d’annoncer que le jeu sera retardé jusqu’en 2023. Confirmé via le compte officiel de la société, »Breath of the Wild » vient d’être confirmé avec une date prévue pour le printemps 2023. Dans une courte vidéo, le producteur du » La série Legend of Zelda », Eiji Aonuma s’est excusé auprès de tous les fans qui attendent de retourner au pays d’Hyrule en 2022. Le jeu devait sortir cette année, car plusieurs rumeurs laissaient entendre que dans un avenir proche, nous pourrions voir la poursuite de l’une des meilleures expériences de la Changer.

Aonuma explique dans la vidéo publiée ce que les fans peuvent attendre de la suite tant attendue, expliquant que l’ampleur de ce nouveau jeu sera apparemment trop grande par rapport au jeu original. « L’aventure dans cette suite se déroulera non seulement au sol comme dans le jeu précédent, mais aussi dans le ciel », a déclaré Aonuma. « Cependant, le monde étendu va plus loin et il y aura une variété encore plus large de fonctionnalités dont vous pourrez profiter, y compris de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay. »

Le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, partage avec nous de nouvelles informations sur la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda. #Zelda: Souffle de la nature. pic.twitter.com/8pjYYKKl7H — Nintendo Espagne (@NintendoES)

Sans donner de raison précise pour le retard du jeu, Aonuma a déclaré que toute l’équipe de développement travaille très soigneusement et efficacement pour apporter un jeu vidéo entièrement poli qui ressemble à « quelque chose de spécial », une caractéristique qui rend les jeux de »The Legend of Zelda » des favoris de tous les joueurs impliqués dans le monde du jeu.

Malheureusement, l’attente pour ce nouveau titre a été l’une des plus longues, puisque »The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 », a été annoncé en 2019, et n’a toujours pas de titre officiel avec lequel nous le saurons acompte. Le premier jeu s’est démarqué par la mise en œuvre magistrale de la formule du monde ouvert des jeux Zelda.

Bien que Nintendo n’ait pas encore entièrement expliqué à quoi ressemblera le gameplay du nouveau « Breath of the Wild », le bref aperçu du jeu présenté en 2021 met en évidence les nouvelles capacités de Link à traverser les murs, à mieux contrôler son vol et à utiliser un lance-flammes à gant.

Lorsque » Breath of the Wild 2 » arrivera enfin sur la Nintendo Switch, ce sera l’un des nombreux jeux » The Legend of Zelda » sur la plateforme. Les fans peuvent déjà acheter »Skyward Sword remasterisé » et la nouvelle version de »L’éveil de Link » ainsi que plusieurs entrées classiques dans la franchise de longue date. Cependant, il reste encore beaucoup de temps avant de pouvoir assister à l’aventure de Link, qui verra le jour l’année prochaine.