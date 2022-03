The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et la longue attente de l’été

Il ne répond pas… Elle ne répond plus… Le silence radioqu’à propos du tant attendu continuation pour La Légende de Zelda : Beath of the Wild règne, se sent comme le mal d’amour pour certains fans.

C’est calme depuis la sortie de la bande-annonce en juin de l’année dernière Souffle de la nature 2. Aussi le premier Nintendo Direct en 2022 n’a pas dit un mot sur la préquelle tant attendue. Cependant, cela condense le plus Signes d’une mise à jour estivale.

E3, Nintendo Direct ou Summer Game Fest – quel événement apporte des nouvelles sur The Legend of Zelda : Beath of the Wild 2 ?

Aussi silencieux que Nintendo sont également responsables de cette année Salon du divertissement électronique.

Il avait déjà été annoncé en janvier que le salon serait également fermé en raison de la pandémie 2022 n’aura pas lieu comme un événement physique à Los Angeles. Le journaliste et initié Jeff Grubb a également proclamé qu’il ne fallait même pas s’attendre à un événement en ligne. Du côté de l’E3 il y a à ce jour pas de déclaration officielle.

Dans le dernier podcast XboxEra, Grubb utilise des phrases comme « si l’E3 devait avoir lieu sous quelque forme que ce soit », ce qui suggère que la probabilité d’une annulation pour 2022 est encore élevée, mais en principe la possibilité d’un salon numérique existe toujours.

Les initiés sont tout aussi prudents CompteNGT par Twitter. Rendu célèbre par fuite pour Éclipse de la guerre des étoiles, GTA en ligne et L’héritage de Poudlard Lorsqu’on lui demande quand les nouvelles de Zelda peuvent être attendues, AccountNGT répond brièvement par : « E3 (s’il n’est pas annulé) ».

Cependant, s’il est confirmé que l’Electronic Entertainment Expo est complètement annulé, il est raisonnable de supposer que « BotW2 » sera présenté dans une fenêtre temporelle similaire via le format interne Nintendo Direct.

Un autre candidat chaud pour une performance possible est celui de Geoff Keighley a accueilli le Summer Game Fest 2022. Bien que le spectacle n’ait pas encore de date fixe, beaucoup traitent déjà l’événement comme l’alternative E3, après tout, le gros calibre était là l’année dernière Anneau Elden révélé.

Partout où la bombe « BotW2 » finit par tomber, pour les fans, cela signifie d’abord continuer à être patient et en attendant les événements de l’été.

Si le battage médiatique s’est à nouveau aplati entre-temps, vous pouvez le dire en regardant le Bande-annonce et notre analyse peut-être rallumer: