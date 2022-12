The Legend of Vox Machina dévoile une nouvelle bande-annonce pour sa deuxième saison

La série animée Première vidéo »La Légende de Vox Machina » vient de révéler la première bande-annonce de sa deuxième saison, confirmant également sa date de première pour le 20 janvier 2023. La deuxième saison comptera un total de 12 épisodes, la plateforme de streaming dévoilant trois nouveaux épisodes chaque vendredi au cours d’une mois.

La nouvelle avancée de »The Legend of Vox Machina » nous permet de voir le conflit de nos protagonistes avec le Chroma Conclave, un groupe de dragons destructeurs qui cherchent à mettre fin à la Vox Machina. La série conservera l’humour que les téléspectateurs ont adoré lors de sa première saison, ainsi que les aspects emblématiques d’autres séries telles que « Critical Role ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: The Boys présente une vidéo des coulisses de sa troisième saison







»The Legend of Vox Machina » inclura à nouveau les acteurs Laura Bailey comme Vex, Taliesin Jaffé comme Percy, Ashley Johnson comme Pike, Liam O’Brien comme Vax, Matthieu Mercier comme Lord Briarwood, rayon marisha comme Keyleth, sam riegel comme Scanlan et Travis Willingham comme Grog.

Al final de su primera temporada, Prime Video dio el primer vistazo a los fanáticos de la segunda temporada de »Vox Machina » con un pequeño corto donde se podía ver al grupo teniendo una tranquila celebración en Emon cuando cuatro dragones empiezan a destruir la ville.

Ça pourrait aussi vous intéresser : La Tour Sombre : Mike Flannagan prépare une nouvelle série de livres de Stephen King

Contrairement à l’humour traditionnel de l’émission, le premier aperçu montrait la terreur du dragon attaquant la ville d’Emon et Vox Machina à la recherche d’une couverture, on peut donc s’attendre à ce que cette saison montre également un côté plus sombre de la guerre et de la vie des gens. au temps de l’histoire.

Après avoir confirmé la deuxième saison, Prime Video a également lancé une troisième saison de » The Legend of Vox Machina ». Cependant, les fans devront d’abord regarder la deuxième saison de la série, qui diffusera ses trois premiers épisodes le 20 janvier 2023.