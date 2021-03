The Last OG Season 4: Cast, Plot, Schedule Lire toutes les dernières nouvelles.

The Last OG, une série télévisée comique des États-Unis, a été créée sur TBS le 3 avril 2018. Chaque mardi à 22 heures, la série télévisée diffusait 30 épisodes sur trois saisons. Jordan Peele (créateur) et John Carcieri (producteur) y ont collaboré (créateur).

TBS Channel a révélé des informations sur la date de sortie de la saison 4 de The Last OG. Le 13 avril 2021, de nouveaux épisodes seront disponibles. Découvrez les dernières nouvelles de la saison et les spéculations ci-dessous.

Date de première de la saison 4 pour le dernier OG:

Le réseau TBS n’a pas encore révélé ses plans pour l’émission télévisée «The Last OG». Cependant, sur la base du dernier calendrier des épisodes, la quatrième saison de The Last OG pourrait être diffusée le mardi 13 avril 2021.

Nous sommes avec @thetaylormosby à #ChoosetoChallenge les préjugés et les inégalités entre les sexes, célébrer les réalisations des femmes et contribuer à forger un monde égalitaire entre les sexes en cette Journée internationale de la femme. # IWD2021 pic.twitter.com/McpkUPNGkQ – Le dernier OG sur TBS (@TheLastOGtbs) 8 mars 2021

Casting de la saison 4 de The Last OG:

Tracy Morgan et Tiffany Haddish ont joué respectivement Tray et Shay dans la série télévisée. Miniard Mullins (Cedric the Entertainer), Amira (Taylor Mosby), Shahzad (Dante Hoagland), Cousin Bobby (Allen Maldonado) et Josh (Ryan Gaul).

Terrain:

Et il est difficile pour les gens de s’adapter à tout ce qui a changé après une peine d’un an. Trey était loin de chez lui depuis douze ans! Il s’attendait à beaucoup de nouvelles à son retour dans sa ville natale. Non seulement les rues et les maisons ont changé, mais les gens aussi. La plupart de mes vieux amis ont déménagé ou sont allés en prison.

Quelqu’un avait peur de Trey, alors ils voulaient l’aider dans son adaptation. Bien sûr, il ne voulait pas que son ex-petite amie lui reste fidèle. Elle s’est mariée, comme prévu. Trey a été surpris par le fait qu’il s’est avéré être un père.

Pas seulement un garçon, mais des jumeaux en même temps! Trey ne savait pas que son ex était enceinte parce que personne ne le lui avait dit, et maintenant il veut renforcer sa relation avec ses fils. Il devra également trouver du travail, mais aura-t-il vraiment besoin des compétences acquises en prison?

Programme de la dernière saison OG 4

Episode numberNameDate4x01Episode allant du 1er avril 13, 20214x02Episode 2April 20, 20214x03Episode 3April 27, 20214x04Episode 4May 4, 20214x05Episode 5May 11, 20214x06Episode 6May 18, 20214x07Episode 7May 25, 20214x08Episode 8June 1, 20214x09Episode 9 juin 8, 20214x10Episode 10June 15, 2021

