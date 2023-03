The Last of Us : y aura-t-il de nouveaux personnages dans la saison 2 ?

in

HBO

Officiellement confirmé, on sait que le prochain opus du show avec Pedro Pascal et Bella Ramsey sera divisé en parties.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Bien que l’idée originale de Neil Druckman et Craig Mazin qui était Le dernier d’entre nous en était réduit à ne compter que ce que les jeux vidéo avaient montré Play Station, avec ses deux parties, il a maintenant été confirmé que la seconde sera divisée en plus d’une saison. POUR HBO Il aime ça, parce que la production s’est merveilleusement bien déroulée.

Tenant compte du fait que nous ne savons pas combien de parties la seconde de Le dernier d’entre nous, ni comment il couvrira sa temporalité, difficile de savoir combien de nouveaux personnages rejoindront. Ce que nous pouvons faire, c’est confirmer que pour ce qui reste de la série de HBO il y a encore un total de 10 nouveaux personnages à voir.

+Les personnages qui seraient ajoutés à The Last of Us

Abbie

Un personnage qui faisait partie Les luciolesqui décide de suivre son chemin et de se venger de sa propre main mais découvre que cela ne la rend pas heureuse et c’est pourquoi elle doit trouver un nouveau but à sa vie.

Dyne

Ce sera l’un des personnages les plus importants puisque c’est l’intérêt romantique de Élie. Nous le verrons probablement tout de suite. C’est elle qui l’accompagne dans sa quête de justice lorsque la tragédie frappe Jackson.

Jessé

était un ami de Élie et le référent de ceux qui patrouillaient à Jackson. Lorsque des problèmes surviennent, il ne lui faut pas longtemps pour rejoindre Élie dans sa vengeance.

Nora

ancien membre de Front de libération de Washington (Washington Liberation Front, une organisation paramilitaire de Seattle), est le meilleur ami de Abbie.

moi

Avant cela faisait partie de Les lucioles et maintenant elle est vue à l’intérieur du Front de libération de Washington.

Owen

Avec un côté artiste, ce personnage a été membre de la Front de libération de Washington et aussi de Les lucioles de Salt Lake City.

Yara

Membre de de la communauté séraphiteculte primitiviste et antagoniste du jeu vidéo, l’a fuie lorsqu’il a dû protéger son frère, persécuté pour avoir défié les règles de ses pairs.

lev

Il est le deuxième personnage le plus important de la nouvelle partie, nous le verrons donc sûrement bien au début. est le frère de Yara et a cessé d’être membre de les Séraphites pour avoir trahi son culte, qui propose d’éliminer le « péché » du monde après l’apocalypse.

Isaac

Il était devant Front de libération de Washington. Il peut arriver qu’ils dédient une histoire comme celle de Franck et Billpuisqu’il est l’ennemi de Abbie et c’est souvent mentionné dans les notes de Élie.

Manny

grand ami de Abbieil était dans le Front de libération de Washington et dans les Lucioles.

