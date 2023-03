The Last of Us : Une nouvelle photo de la finale montre Ashley Johnson dans le rôle de la mère d’Ellie

La série HBO Le dernier d’entre nous approche à grands pas de sa fin. La finale arrive dans quelques jours et maintenant il y a une nouvelle image de celle-ci. Cela a déjà été publié et montre la mère d’Ellie. Elle est jouée dans la série par Ashley Johnson.

Nouvelle image de la finale de The Last of Us

C’est de cela qu’il s’agit : « The Last of Us » a été filmé par HBO comme une série somptueuse. La première saison touche à sa fin et le final de l’adaptation cinématographique du premier jeu arrive très bientôt. Une nouvelle photo en donne maintenant un aperçu.

Cela peut être vu: Sur la photo, qui montre apparemment une scène du dernier épisode, se trouve l’actrice Ashley Johnson comme la mère d’Ellie voir. Elle s’appelle Anna et elle est sur la photo très enceinte.

Elle a l’air assez choquée ou du moins peur de quelque chose en dehors de l’image qui reste caché. Ici, vous pouvez voir Anna, la mère d’Ellie, dans la forêt :

La particularité de l’actrice : Ashley Johnson a exprimé et imité Ellie dans le jeu The Last of Us. Maintenant, elle revient dans l’adaptation cinématographique dans le rôle de sa mère.

Ce mystère The Last of Us sera-t-il enfin résolu?

Que se passe-t-il exactement dans cette scène, n’est pas apparent. Cependant, nous supposons qu’il s’agit ici d’une rétrospective. Anna pourrait être enceinte ici avec Ellie et peut-être qu’elle fuit les cliqueurs.

Sera-t-elle mordue ? Il est possible qu’Anna ne survive pas à cette scène ici. Compte tenu du reste des épisodes agit un fin dramatique du personnage hautement probable.

Est-ce de là que vient l’immunité d’Ellie ? Peut-être que l’immunité Cordyceps d’Ellie est en place liés à la mort tragique de sa mère. Anna a peut-être été infectée par des clickers pendant sa grossesse. En conséquence, Ellie aurait pu attraper certains des champignons alors qu’elle était encore dans l’utérus et développer une résistance.

A quand le dernier épisode ? Ce ne sera plus long maintenant : Le 13 mars le dernier épisode de la première saison « The Last of Us » scintille sur les écrans. Un gros Aperçu de l’épisode 9 de la série HBO peut être trouvé ici dans cet article 45secondes.fr.

Comment envisagez-vous la grande finale de The Last of Us ? Qu’espérez-vous, que souhaitez-vous ? Dites le nous dans les commentaires.