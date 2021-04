The Last of Us TV Show présente Gabriel Luna dans le rôle de Tommy

L’adaptation télévisée de The Last of Us par HBO et PlayStation Productions a recruté un autre acteur, cette fois pour le rôle de Tommy. Le jeune frère de Joel sera joué par Gabriel Luna, qui est surtout connu pour son travail dans Terminator: destin sombre et Agents du SHIELD Il est, bien sûr, rejoint par Pedro Pascal dans le rôle de Joel lui-même aux côtés de Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. C’est le point de vente Variety qui a d’abord annoncé la nouvelle, puis confirmé par Naughty Dog peu de temps après.

Gabriel Luna a partagé ses premières réflexions sur son recrutement pour l’émission sur Twitter, disant: « Je suis fier de rejoindre Craig Mazin, Neil Druckmann, Carolyn Strauss et les gens de HBO sur The Last of Us. J’ai tellement d’amour pour le travail de Pedro Pascal et Bella Ramsey et je suis ravi de continuer. aventure avec eux en tant que Tommy. » Naughty Dog a également salué la nouvelle sur le site de médias sociaux, comme indiqué ci-dessous.

Bienvenue @IamGabrielLuna! Nous sommes ravis de vous voir donner vie à Tommy dans The Last of Us @HBO séries! 🎉 https://t.co/GU1BnR0Jn8– Chien méchant (@Naughty_Dog) 15 avril 2021

Outre ces ajouts au casting, nous savons que The Last of Us commence le tournage en juillet et se terminera 11 mois plus tard, début juin 2022. La série télévisée couvrira l’intégralité du premier match, mais elle s’écartera par endroits. Le mois dernier, Neil Druckmann a déclaré: « Les choses restent parfois assez proches. C’est drôle de voir mon dialogue à partir des jeux dans les scripts HBO. Et parfois, ils s’écartent considérablement pour un bien meilleur effet parce que nous avons affaire à un média différent. Certains de mes préférés. Jusqu’à présent, les épisodes se sont grandement éloignés de l’histoire, et j’ai hâte que les gens les voient. «

Cependant, malgré ces changements, Druckmann a insisté sur le fait que «les fondements philosophiques de l’histoire» seront conservés pour l’adaptation télévisée. Pensez-vous que Gabriel Luna est un bon ajout à la distribution? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.