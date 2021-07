The Last of Us TV Show a maintenant son Bill, Frank et plus

The Last of Us Remastered - PlayStation Hits, Version physique, En français, Mode multijoueur, 1 Joueur

Jeu d'action et de survie The Last of Us Remastered sur PS4, Retrouvez Joel et Ellie à travers leur périple dans les États-Unis dans cette version retravaillée, Pour les fans de Naughty Dog et de TLOU Nouveautés : des graphismes améliorés pour un jeu optimisé sur la PS4 en 1080p, Un mode Extra Difficile qui ajoute un niveau de difficulté absent sur les autres versions du jeu Compatible avec les consoles PS4 et PS4 Pro pour une expérience de jeu plus intense et optimisée grâce à la résolution 4k de la console Caractéristiques : Entrée du jeu The Last of Us Remastered dans la gamme PS Hits, Version physique, 1 Joueur, Mode multijoueur disponible, Version audio et sous-titrée français et anglais Contenu de la livraison : 1 x Jeu The Last of Us Remastered sur PlayStation 4, Gamme : PS Hits, Version physique, Jaquette en français, 1 x Extension Left Behind, 2 x DLC de map packs, Art. : 19LASUSP2