The Last of Us a reçu 837 millions de minutes de streaming au cours de sa première semaine, dépassant les chiffres de House of the Dragon pour la même période.

The Last of Us surpasse House of the Dragon en chiffres en streaming pendant la première semaine

La série post-apocalyptique de HBO, Le dernier d’entre nousa dépassé les débuts de Maison du Dragon en chiffres de streaming, selon les derniers chiffres de Nielsen. Dans Le dernier d’entre nous, les téléspectateurs sont emmenés dans un voyage passionnant à travers des États-Unis qui ont été changés par une pandémie fongique. La série suit l’histoire de Joel, un passeur, et d’Ellie, une adolescente liée à la pandémie. Ensemble, ils se lancent dans un voyage périlleux, faisant face à d’innombrables obstacles et à de redoutables ennemis qui mettent à l’épreuve leur résilience physique et émotionnelle. La relation évolutive entre Joel et Ellie est au cœur de la série, car elle devient le cœur et l’âme de la série.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le dernier d’entre nous s’est classé numéro 6 sur Nielsenles classements hebdomadaires en streaming de , avec 837 millions de minutes visionnées au cours de la première semaine complète après sa première. Cependant, selon Deadline, Maison du Dragonqui a été créée sur HBO en août 2022, n’a recueilli que 741 millions de minutes vues dans la même période après ses débuts.

Le succès de l’émission peut être attribué à une variété de facteurs, y compris la popularité du jeu vidéo original de 2013, une forte réception critique et un fort buzz de bouche à oreille. Il devient rapidement l’une des émissions dont on parle le plus sur HBO, les téléspectateurs louant la narration captivante et les personnages fascinants de l’émission. Avec l’anticipation croissante des futurs épisodes, Le dernier d’entre nous devrait poursuivre son succès sur les plateformes de streaming dans les semaines et mois à venir.





Le président de Sony Pictures Film exprime ses regrets pour l’adaptation cinématographique abandonnée de The Last of Us

Le président du film de Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, a récemment parlé de l’adaptation ratée du long métrage de Le dernier d’entre nous, disant regretter que le projet n’ait pas abouti. Dans une interview avec Business Insider, Rothman a exprimé sa jalousie face au succès de la récente adaptation en série télévisée du jeu, qui a été un succès pour HBO. Rothman a reconnu que même s’il souhaitait que Sony ait réalisé l’adaptation cinématographique, il estime que l’histoire complexe du jeu est mieux adaptée à un format épisodique. La série télévisée, qui met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey en tant que personnages principaux, a été saluée par la critique pour sa fidélité au matériel source et sa profondeur émotionnelle.

L’adaptation cinématographique de The Last of Us devait initialement être produite et co-écrite par Sam Raimi, connu pour son travail sur le Evil Dead la franchise. Cependant, le projet a finalement été abandonné après avoir rencontré de nombreux problèmes de production. Malgré ses regrets pour l’adaptation cinématographique ratée, Rothman est heureux du succès de la série télévisée et ressent une forme positive de jalousie à son égard. Le spectacle a été renouvelé pour une deuxième saison et les fans attendent avec impatience la suite de l’histoire.

Le dernier d’entre nous est diffusé sur HBO et HBO Max à 21 h HNE tous les dimanches.