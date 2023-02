L’épisode marquant était plein de tragédie et de beau chaos, et le réalisateur Mazin a révélé que la mort d’un grand personnage était presque rendue plus macabre.

The Last of Us Showrunner révèle qu’une certaine mort dans l’épisode 5 était à l’origine plus brutale

Le cinquième épisode de HBO Le dernier d’entre nousréalisé par Neil Druckmann et Craig Mazin, a fait ses preuves au-delà des attentes en tant que premier véritable sommet de la série dans le scénario. Avec l’introduction du nouvel emplacement Kansas City (a remplacé Pittsburgh dans le jeu original) et la faction de la milice bien armée qui prend le contrôle de la ville de FEDRA, Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) sont vraiment jetés dans le feu pour la première fois de leur voyage en essayant simplement de traverser la ville indemne.

Les nouveaux personnages Kathleen (Melanie Lynskey) et Perry (Jeffrey Pierce), les meneurs de la faction qui dirige la ville d’une poigne de fer tout en appelant dans la première ville « libre » après l’épidémie, sont déterminés à retrouver le collaborateur accusé Henry. Voulant se venger plus qu’une justice équitable pour la mort de son frère, Kathleen cherche à retourner chaque pierre de la ville et à assassiner tous les citoyens suspects à distance jusqu’à ce qu’elle retrouve Henry. Joel et Ellie finissent par tomber sur Henry et son jeune frère sourd Sam, et les quatre luttent pour rester cachés et trouver un moyen sûr de sortir de l’enfer. Kathleen ignore les inquiétudes de Perry concernant une éventuelle résurgence d’infections sous la ville, qu’Henry croit fermement avoir été éradiquées par la FEDRA. Joel n’est pas du tout d’accord, et son intuition s’est avérée plus tard vraie lorsqu’un gouffre d’infectés envahit toute la faction lors d’une confrontation entre Kathleen et Henry. Les pillards sont mis en pièces et essentiellement anéantis, jusqu’à Kathleen elle-même. Cependant, au cours de la scène, un décès en particulier s’est clairement démarqué.





La mort de Perry était presque encore plus horrible

Le ballonnement, le plus gros et le pire des infectés (dans le premier jeu), a fait sa première apparition sur la scène du massacre de quartier. Surgissant du sous-sol, il a fait des ravages sur une scène déjà chaotique, et assez vite, Perry est tombé tragiquement dans son viseur. Le public a vu le partenaire de Kathleen se faire littéralement déchirer le visage, ironiquement similaire à l’animation de la mort causée par un ballonnement dans le jeu original. Cependant, selon un rapport de Collider, le co-directeur Mazin a révélé dans le Le dernier d’entre nous podcast officiel que son plan initial pour la mort de Perry était encore plus macabre que ce que nous avons vu.

J’avais ce truc où je voulais que le Bloater attrape Perry et le déchire en deux à la taille. Et Neil [Druckmann] était comme, « Eh bien, d’accord, je veux dire, est-ce que ça va être réaliste? » Et je me dis, « Je pense que oui. » Et puis comme plus Wētā [FX] essayé de faire plus vous vous rendez compte que les gens ne se déchirent pas le long de la taille. C’est vraiment difficile à faire. »

Comme révélé précédemment, le monstre bouffi a pris 65 prothésistes et les talents d’un cascadeur britannique de 6’6 » nommé Adam Basil, qui a dû porter l’incroyable combinaison de 88 livres pour tout rassembler. Avec Mazin peut avoir Je voulais donner au bouffon le plus grand moment possible dans l’épisode, l’exécution finale de son saccage n’aurait vraiment pas pu mieux se dérouler, ou pire dans le cas de Perry.