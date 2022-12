The Last of Us Showrunner qualifie Bella Ramsey de « meilleure Ellie de tous les temps »

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la sortie tant attendue de Le dernier d’entre nous série HBO, et le public est impatient de voir si elle rejoindra la courte liste des bonnes adaptations de jeux vidéo – ou la longue liste des mauvaises. Le casting, cependant, est quelque chose dont les fans ne devraient pas avoir à se soucier, selon l’un des showrunners, Craig Mazin. Il a parlé avec le magazine SFX du processus de casting pour Ellie, où il a regardé plus de 100 auditions :





« Ellie a pris plus de temps parce que c’est un rôle plus difficile à jouer… Nous essayons de caster une fille de 14 ans et jouer est une chose incroyablement difficile à faire, n’est-ce pas ? C’est une chose facile à faire terriblement. C’est difficile chose à faire d’accord. Mais c’est une chose vraiment, vraiment difficile à faire avec brio. Et les enfants n’ont pas eu beaucoup d’expérience de la vie. Il est difficile de trouver des enfants qui peuvent incarner cela… De plus, elle doit être drôle, dure, violente et protectrice envers elle-même. Elle doit aussi nous faire croire qu’elle va avoir cette connexion avec Joel, donc ça a pris plus de temps. Nous avons vu plus de 100 personnes.

Mazin se souvient que le casting de Joel était beaucoup plus facile. Pedro Pascal incarnera le survivant grisonnant de l’apocalypse et le compagnon réticent d’Ellie. « C’est Joel », dit Mazin en se rappelant avoir parlé à Pascal. Il a de grandes chaussures à remplir, étant donné qu’il assume le rôle de Joel après Troy Baker, l’un des acteurs de jeux vidéo les plus acclamés de tous les temps. Le dernier d’entre nous Le jeu vidéo a été créé à l’aide de la technologie de capture de mouvement. Baker a donc non seulement fourni la voix de Joel, mais également bon nombre de ses mouvements et expressions faciales.

HBO

Le long processus de casting a porté ses fruits, Craig Mazin appelant Bella Ramsey « la meilleure Ellie de tous les temps. » Sa seule préoccupation concernant l’audition de Ramsey était de savoir si son co-showrunner, Neil Druckmann, l’aimerait autant que lui :

« La seule peur que j’avais était parce que j’avais regardé son audition avant Neil, j’étais paniqué qu’il n’aimerait pas ça et je devrais vivre pour le reste de ma vie en sachant que nous ne pouvions pas avoir la meilleure Ellie de tous les temps … Mais heureusement, il l’aimait. Et nous n’aurions pas pu faire mieux. Elle est juste l’interprète la plus remarquable. »

Bella Ramsey a été reconnue pour son rôle de Lyanna Mormont dans HBO Jeu des trônes. Lyanna est devenue chef de la maison Mormont à un jeune âge, mais a rapidement prouvé sa valeur en tant que politicienne endurcie et guerrière courageuse. C’était le premier rôle d’acteur de Ramsey, qui lui a valu de nombreux éloges.

Les fans du jeu vidéo emblématique de 2013 du même nom ne devraient pas avoir à s’inquiéter du fait que la série s’éloigne trop du matériel source. Neil Druckmann, l’écrivain et directeur créatif du jeu et de sa suite, sert également de showrunner pour la série HBO. La seule différence majeure qu’il a apportée à la série est de réduire la violence. Bien qu’il pense que la violence était nécessaire pour que le joueur se connecte aux mécanismes de jeu dans le jeu vidéo, elle n’était pas nécessaire pour un support passif tel qu’une série télévisée.

Le dernier d’entre nous sortira via HBO le 15 janvier 2023. Pedro Pascal et Bella Ramsey jouent les rôles principaux, avec le casting de soutien comprenant Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge et Nick Offerman.