The Last of Us series: Toutes les informations sur le début, le casting, l’intrigue et la bande-annonce de la série HBO

La série de jeux populaire et réussie Le dernier d’entre nous Naughty Dog est en train d’être transformé en film. Exclusivement pour la PlayStation de Naughty Dog-Chef Neil Druckmann jeu développé fournit le modèle pour un Série sur HBO, Accueil de la série à succès « Game of Thrones » et « Westworld ».

Pour le démarrage imminent de la production, nous avons rassemblé les informations les plus importantes sur la série et le modèle, le casting, les détails de la première histoire et bien plus encore.

Détails de la première histoire de la série The Last of Us

De quoi parle « The Last of Us »? le Aventure d’action et d’horreur de survie a lieu aux États-Unis post-apocalyptiques, où il y a 20 ans, une infection causée par un champignon a anéanti une grande partie de l’humanité. L’infection fongique attaque le cerveau des victimes, les transformant en mutants agressifs (appelés coureurs, harceleurs, cliqueurs et ballonnements) à mesure que leur corps se décompose de plus en plus.

L’un des rares survivants est la jeune Ellie, qui semble être immunisée contre le champignon. Avec le Texan Joel, ils se lancent dans un dangereux voyage à travers le pays vers un centre de recherche éloigné à la recherche d’un antidote contre l’infection et pourraient développer un remède avec l’aide de l’immunité d’Ellie. Tout d’abord, Ellie et Joel doivent s’affirmer sur leur chemin ardu contre de nombreux dangers – les mutants ne sont pas les seuls adversaires des deux. C’est aussi la raison pour laquelle les deux Ellis gardent les propriétés spéciales secrètes des autres.

La série sera la Action du premier jeu Neil Druckmann promet de reproduire et de s’en tenir étroitement au modèle. Cependant, vous avez aussi l’un ou l’autre liberté créative permis. Il y a certains Changements et écartsqui, selon les créateurs, sont même absolument nécessaires pour en obtenir un pour obtenir un meilleur effet. Après tout, vous avez affaire à un média différent ici, confirme Druckmann.

Série The Last of Us: série au lieu de film

À l’origine, il y a quelques années Film basé sur le jeu à succès « The Last of Us » prévu. En attendant, le patron de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui adaptera lui-même le modèle, a décidé de ne pas adapter un film et une série. Un partenaire approprié a été trouvé pour cela dans la chaîne de télévision américaine HBO, qui, comme on le sait, était déjà responsable de la série à succès « Game of Thrones ».

La raison d’une série estque l’intrigue, selon Neil Druckmann et le créateur de séries Craig Mazin (« Tchernobyl ») a plus de temps pour se développer – comme dans les jeux:

« JE [Mazin] était d’avis que cette espèce L’histoire a juste le temps de se dérouler besoins, le film doit donc devenir une série. Heureusement, Neil a vu [Druckmann] similaire, et nous avons donc pu convaincre HBO du projet. «

«Avec la série, nous pouvons compter encore plus dessus car nous pas tant de séquences d’action doit avoir comme dans le jeu. Nous avons intégré certains mécanismes pour le rythme du jeu. Vous devez utiliser ces mécanismes de temps en temps. Vous devez pratiquer le combat pour entraîner les mécaniciens. Tout cela peut être négligé car nous sommes maintenant dans un milieu différent. Jouons sur les atouts du médium! « , ajoute Druckmann.

Les scènes d’action ne sont pas au centre de la série © SIE / Naughty Dog

Série The Last of Us: Cast avec Joel et Ellie

Un premier line-up pour les deux Personnages principaux Joel et Ellie dans la série « The Last of Us » a déjà été trouvé: Le mandalorien-Star Pedro Pascal et Bella Ramsey (connue sous le nom de Lyanna Mormont dans « Game of Thrones ») jouera Joel et Ellie dans la série HBO.

Pedro Pascal, qui était déjà le héros du titre taciturne de la populaire série «Star Wars» Disney Plus est connu, dépeint le grincheux Texan Joel dans « The Last of Us ». La série et le jeu racontent d’abord l’histoire de Joel, qui s’est frayé un chemin à travers le monde détruit en tant que passeur après la perte de sa fille biologique. À un moment donné, il marche sur Ellie, 14 ans. Avec l’annonce des acteurs principaux, quelques fanarts impressionnants de Pascal et Ramsey comme Joel et Ellie ont émergé.

Le casting de Joel et Elli a été retrouvé © Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

Les créateurs de séries ont entre-temps déjà d’autres personnages importants et bien connus confirmé par les jeux de la série. Il ne manque encore que le bon casting – mais le casting est déjà en cours:

Pedro Pascal comme Joel

Bella Ramsey comme Ellie

Gabriel Luna comme le frère de Joel Tommy

Les éléments suivants ne sont pas encore occupés:

Tess

Marlène

Maria

Riley (du DLC Left Behind) et plus

Début du tournage et première bande-annonce de la série The Last of Us

La production de la série HBO « The Last of Us » commence le tournage en juillet à Calgary, Canada. Le studio s’attend à une année complète pour le tournage seul (jusqu’à l’été 2022), ce qui en soi est gigantesque et bat de vastes séries comme « Game of Thrones ». En règle générale, filmer une production d’une telle envergure prend environ six à neuf mois. De plus, il y a le post-traitement des effets numériques, qui devrait prendre de quelques semaines à quelques mois. Avec le La production en série ne démarrera donc pas avant la fin de 2022 être attendu.

Jusqu’à présent, il y a pas encore d’arts conceptuels, bande-annonce ou similaire pour la série « The Last of Us ». Mais bien sûr, nous vous tiendrons au courant à ce stade.