The Last of Us: Series Actor reçoit PS5 pour « enquête »

Bien que l’adaptation tant attendue de « The Last of Us » sur HBO n’ait pas encore de date de sortie officielle, la production semble s’être pleinement engagée auprès de ses acteurs donnant tout leur potentiel lorsqu’ils incarnent les personnages de l’un des plus grands jeux vidéo. aimé ces dernières années.

Le niveau d’engagement est tel que Neil Druckmann lui-même, directeur créatif du jeu Naughty Dog, scénariste et producteur exécutif de la série, a offert à l’acteur Gabriel Luna une PlayStation 5 pour qu’il puisse rejouer « The Last of Us » et « The Last of Us Part II » et peut faire « des travaux de recherche sur son interprétation de Tommy.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’équipe de « World of Warcraft » promet des changements après les polémiques

Luna assumera un rôle qui devrait être plus étendu dans la série HBO. Ce ne sera rien de moins que le frère de Joël, le protagoniste principal de l’histoire qui sera interprété par l’acteur chilien Pedro Pascal. L’acteur était chargé d’émettre un message de remerciement via son compte Instagram.

La série a Craig Mazin en tant que producteur et showrunner, avec une expérience avec HBO dans la mini-série « Tchernobyl ». « Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur travaillant dans l’environnement du jeu vidéo, et » The Last of Us « est son chef-d’œuvre », a déclaré le créateur lors de l’annonce initiale de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix développe une nouvelle série Pokémon en live-action

Avec Luna et Pascal se trouve Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, Anna Torv dans le rôle de Tess, entre autres. La série est une idée originale de Mazin en collaboration avec Druckmann, qui sert de scénariste sur chacun de ses épisodes. Carolyn Strauss et Evan Wells, président de Naughty Dog, sont également activement impliqués dans le projet.

« The Last of Us » est une production HBO en collaboration avec Sony Pictures Television et PlayStation Productions, étant la première série produite par la société de jeux vidéo géante, qui a également collaboré à l’adaptation cinématographique de « Uncharted », et espère mener à afficher d’autres propriétés populaires de l’entreprise.