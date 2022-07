‘The Last of Us’, série HBO : quelle est sa date de sortie ?

L’adaptation en série live action du jeu vidéo »Le dernier d’entre nous » a enfin défini une première fenêtre. Selon CaseyBloysresponsable du contenu HBO Oui hbo maxles fans du jeu devront attendre un peu plus longtemps que prévu, car la série » The Last of Us » arrivera » plus près du début de 2023 », après la date estimée de la première à la fin de 2022.

Cependant, les déclarations de Bloys confirment que la production de HBO ne sera lancée qu’après la fin de cette année. Très peu d’informations sur l’intrigue sont connues pour le moment, mais on sait qu’elle racontera aux joueurs l’histoire qu’ils connaissaient dans le premier jeu. L’acteur Pierre Pascal jouera le rôle de Joel Miller, tandis que le personnage d’Ellie Williams sera joué par Bella Ramsey.

La saison 1 de »The Last of Us » aura un nombre de dix épisodes, avec un scénario écrit par le co-créateur du jeu original Neil Druckmanouvrier de la société de production Naughty Dog. Craig Mazin, connu pour son travail sur la série HBO acclamée par la critique » Chernobyl », est producteur exécutif. Le spectacle devrait également présenter des apparitions de Troie Baker Oui Ashley Johnsonqui ont joué Joel et Ellie, respectivement, dans les jeux.

Bien que » The Last of Us » ait une énorme base de fans et soit largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de la dernière décennie, cela ne signifie pas que toutes les personnes impliquées dans la production de la série doivent y jouer. Pascal a déclaré que lors de la préparation de son rôle, il n’a pas été en mesure de maîtriser les commandes du jeu et a dû demander de l’aide.

« C’est très triste, je n’ai aucune compétence », a déclaré Pascal. « J’ai essayé, tu sais. Et puis ce n’était qu’une question de minutes avant que je doive le donner à mon neveu. Il faut vraiment un type de compétence spécifique, et je ne l’ai pas. » »The Last of Us Remake » a été récemment annoncé, étant une nouvelle version mise à jour pour les consoles de nouvelle génération, présentant des améliorations dans sa section graphique et des performances beaucoup plus fluides.

La série de » The Last of Us » sera diffusée sur HBO et HBO Max au début de 2023.