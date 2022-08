‘The Last of Us’, série HBO: premier regard sur Pedro Pascal dans le rôle de Joel

Après tant de mois d’attente, HBO a révélé les premières images officielles de sa prochaine adaptation télévisée de »Le dernier d’entre nous » le jeu vidéo populaire de Play Station créé par le chien méchant. Dans le nouveau clip, vous pouvez voir les productions qui arriveront sur la plateforme de streaming hbo maxcomme les nouvelles saisons de »The White Lotus », »His Dark Materials » et »Doom Patrol », ainsi que les nouvelles séries »The Idol » et »The White House Plumbers » ‘.

Cependant, la partie la plus importante de l’aperçu était les premières images de la série »The Last of Us », avec Pierre Pascal Oui Bella Ramsey comme les personnages du jeu Joel et Ellie respectivement. Le jeu vidéo développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment est sorti en 2012, étant un succès commercial et l’un des jeux les mieux notés par les critiques.

»The Last of Us » se déroule dans une ville post-apocalyptique après une épidémie dévastatrice d’un champignon mutant Cordyceps. Dans ce document, les joueurs prennent le contrôle d’un passeur nommé Joel, qui doit escorter une adolescente nommée Ellie à travers des États-Unis détériorés.

Une version mise à jour du jeu, intitulée » The Last of Us Remastered », est sortie sur PlayStation 4 en juillet 2014. Naughty Dog a développé la suite »Le dernier d’entre nous, partie II », qui est arrivé sur PS4 en juin 2020. Un remake du premier jeu, intitulé rétroactivement »The Last of Us Part I », sera lancé sur PlayStation 5 le vendredi 2 septembre prochain, ayant également une sortie PC prévue.

C’était en mars 2020 lorsque HBO a annoncé qu’elle produirait une nouvelle adaptation en série de »The Last of Us », avec Neil Druckmanqui a participé à l’écriture et à la réalisation des deux jeux, attaché à écrire et produire le programme avec le créateur de »Tchernobyl », Craig Mazin. La série est entrée en production en juillet 2021, le tournage de la saison 1 se terminant en juin 2022.

En plus de Pascal et Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie, « The Last of Us » de HBO met en vedette Gabriel Luna dans le rôle de Tommy. Le casting de la série comprend Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry, Anna Torv dans le rôle de Tess et Merle Dandridge, qui reprend son rôle de Marlene des jeux vidéo. Troy Baker et Ashley Johnson, qui ont joué respectivement Joel et Ellie dans les jeux vidéo, devraient également faire une apparition dans des rôles non divulgués.