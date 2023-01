The Last of Us, série HBO : ce qu’en disent les critiques et combien de chapitres elle compte

La série de »Le dernier d’entre nous » de HBO a été créée le 15 janvier, générant un grand nombre d’impressions positives parmi les fans de la franchise et les critiques, actuellement considérée comme la référence en matière d’adaptations de jeux vidéo.

De nombreux téléspectateurs ont applaudi la production de HBO pour sa fidélité au jeu vidéo « The Last of Us », le respect de ses sources et l’adaptation de son histoire à un environnement d’action en direct. De même, les acteurs Pierre Pascal Oui Bella Ramsey ils ont reçu des éloges pour leurs performances en tant que duo principal de la série, Joel Miller et Ellie Williams, respectivement.

Les critiques partageaient auparavant les sentiments positifs des fans, avec des critiques indiquant que « The Last of Us » avait réussi là où de nombreuses autres adaptations de jeux vidéo n’avaient pas réussi. Pour le moment, la série n’a qu’un seul chapitre, en créant de nouveaux chaque dimanche, sa première saison ayant un total de 9 chapitres.

La nouvelle série HBO et HBO Max est basée sur le jeu développé par Le chien méchantqui est sorti sur PlayStation 3 en 2013. L’histoire se déroule en 2023, où un champignon Cordyceps muté a infecté la majeure partie de l’humanité, détruisant la civilisation moderne.

Comme le jeu vidéo, la série » The Last of Us » est centrée sur un passeur vivant à l’intérieur de la zone de quarantaine de Boston, Joel, qui est engagé pour accompagner une jeune femme nommée Ellie dans un dangereux voyage à travers les ruines des États-Unis. Développeur Naughty Dog, Neil Druckmanqui a créé le titre original, a également aidé en tant que créateur de la série.

Druckmann a également assumé le rôle d’écrivain et de producteur exécutif pour « The Last of Us », affirmant qu’il avait du mal à trouver l’actrice parfaite pour le rôle d’Ellie. Avant de choisir Ramsey pour le rôle principal de la série, il a dû auditionner avec plus de 100 jeunes actrices, jusqu’à ce qu’il soit impressionné par la performance de Ramsey.

» The Last of Us » présentera de nouveaux épisodes tous les dimanches sur HBO et HBO Max.