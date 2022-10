The Last of Us, série HBO : Bella Ramsey a été interdite de jouer le titre original

La série HBO de »Le dernier d’entre nous » cherchera à adapter le titre acclamé de le chien méchant sorti en 2013, un jeu vidéo qui est passé entre les mains de nombreux joueurs depuis sa sortie et ses nouveaux remasters, mais que l’actrice Bella Ramsey elle a été interdite de jouer une fois qu’elle a été choisie comme Ellie pour le nouveau spectacle.

Au cours d’une interview, on a demandé à Ramsey s’il avait déjà joué au jeu, ce à quoi il a expliqué: « On m’a en fait encouragé à ne pas le faire. Après ma première audition, ils m’ont demandé: » Avez-vous joué? Et j’ai dit ‘non’, et ils ont dit ‘Continuez comme ça.' » Cependant, il a ajouté qu’il avait regardé des vidéos du jeu en ligne pour avoir une idée de ce que la série essayait d’adapter.

Ramsey a commenté que l’expérience de l’enregistrement de la série a laissé une grande marque dans sa vie, en raison du long processus de tournage et de l’étape de sa vie dans laquelle il se trouve.

« J’ai enregistré pendant une année entière, ce qui est assez long alors que vous n’avez vécu que 19 ans. Pedro m’a écrit une petite carte à la fin, en disant: » Comme c’est intéressant que quelque chose d’aussi grand et changeant se produise si tôt dans votre vie et si tard dans la mienne. ‘ J’ai pensé que c’était une observation vraiment adorable et j’ai juste passé le meilleur moment. »

L’actrice a également déclaré précédemment qu’elle ne savait rien du jeu avant de jouer le rôle dans la série HBO, ce qui l’a aidée car son personnage ne voulait pas être une réplique exacte de l’Ellie du jeu vidéo. Ramsey a également expliqué que même si elle était curieuse au sujet du jeu et était initialement intéressée à y jouer plus tôt, mais le temps d’enregistrement l’a dissuadée de le faire.

HBO a récemment révélé la première bande-annonce complète de « The Last of Us », donnant au public un aperçu approfondi du cadre dystopique de l’histoire, avec les redoutables Clickers errant dans les rues. Les fans du jeu vidéo étaient satisfaits, applaudissant à quel point ils avaient adapté l’esthétique du titre Naughty Dog à la série.

Écrit par Neil Druckmanqui a réalisé le jeu vidéo à succès, et Craig Mazin« The Last of Us » de HBO met en vedette Ramsey dans le rôle d’Ellie et Pierre Pascal comme Joel, qui, dans le jeu, est chargé de guider Ellie à travers le Massachusetts, dévasté par une souche mutée du champignon Cordyceps.

»The Last of Us » sortira en 2023.