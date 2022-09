The Last of Us, série HBO : bande-annonce avec Pedro Pascal et Bella Ramsey

Après plusieurs mois sans nouveaux détails, HBO a révélé la première bande-annonce officielle de »Le dernier d’entre nous », entrant dans le voyage que Joel et Ellie entreprendront à travers une ville pleine de chaos et de hordes de zombies infectés. L’aperçu nous montre le duo de protagonistes confronté à des conditions difficiles, conduisant et se cachant des bandits et des cliqueurs eux-mêmes.

Bien qu’il s’agisse de la première bande-annonce publiée spécifiquement pour la série, ce n’est pas le premier aperçu que le public a des personnages principaux. HBO Max a publié une multitude de titres à venir plus tôt cette année, avec un bref aperçu de « The Last of Us », ainsi que des émissions comme « His Dark Materials » et « Doom Patrol ».

Écrit par Neil Druckmanqui était en charge de la réalisation du jeu vidéo à succès, et Craig Mazinles vedettes de « The Last of Us » de HBO Pierre Pascal comme Joël et Bella Ramsey comme Élie. Dans une interview, Ramsey a assuré que les fans n’avaient pas à s’inquiéter, car l’adaptation respecterait totalement le jeu de le chien méchant.

« Je pense que les gens vont adorer l’adaptation. Je sais qu’il y avait des gens qui s’inquiétaient de ça, bien sûr… Quand quelque chose est si précieux pour vous en tant que spectateur, en tant que joueur, bien sûr, vous allez vous inquiéter pour l’adaptation », a déclaré Ramsey.

Le casting de la série comprend également gabriel lune comme Tommy, Jeffrey Pierce comme poiré, anna torvé comme Tess et Merle Dandridge, qui reprendra son rôle de Marlene des jeux vidéo. De plus, les doubleurs Troy Baker et Ashley Johnson, qui ont joué Joel et Ellie, respectivement, dans les jeux vidéo, sont également impliqués, bien que leurs rôles soient actuellement inconnus.

» The Last of Us » de Naughty Dog a été initialement publié en 2013 et a reçu de nombreux éloges pour tout, de la qualité de son écriture, la profondeur de ses personnages, sa conception sonore. La suite » The Last of Us Part II » est sortie en 2020, élevant encore tout ce que le premier jeu vidéo a fait. Le 2 septembre, »The Last of Us Part I » est sorti, une version améliorée du premier titre avec de meilleurs graphismes.

Même sans date précise, la série « The Last of Us » de HBO prévoit d’être diffusée en 2023.