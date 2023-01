« The Last of Us » sans Pedro Pascal : qui était l’acteur de « The Boys » qui voulait le rôle de Joël

La série « Le dernier d’entre nous » est venu au catalogue de HBO Max et de nombreux fans du jeu vidéo original Naughty Dog ont salué le beaucoup de cette adaptation télévisée, menée par Pedro Pascal dans la peau de Joël.

La vérité est que, comme cela se produit dans des productions aussi importantes que celle-ci, divers acteurs étaient intéressés par le rôle principal et l’un d’eux était un interprète célèbre d’un projet réussi. d’Amazon Prime Vidéo.

À ce stade, tu t’imagine « Le dernier d’entre nous » sans Pedro Pascal ? Eh bien, nous vous révélons l’histoire de l’acteur de « Les garçons » qui voulait le rôle de Joël Miller et, s’il réussissait, il aurait pu changer l’avenir de la Série HBO Max.

QUI ÉTAIT L’ACTEUR DE « THE BOYS » QUI VOULAIT LE RÔLE DE JOEL DE « THE LAST OF US » ?

Cet artiste n’est autre que Jensen Acklesreconnu pour son rôle de Garçon soldat dans « Les garçons » et pour donner vie à Doyen Winchester dans le programme « Surnaturel ».

En décembre 2022, lors d’un événement avec des fans dans la ville de Nashcon, l’acteur a admis qu’il était très intéressé à obtenir le rôle de Joël Miller.

« je poussais trop fort. Je ne pense pas que j’étais vraiment en lice ni même eu la chance de décrocher le rôle de Pedro Pascal dans « The Last of Us ». C’était bien au-dessus de mon radar. »a souligné l’interprète.

Jensen Ackles est l’un des acteurs de « The Boys » (Photo : Amazon Studios)

LE CHOIX DE PEDRO PASCAL COMME DIRIGEANT DE « THE LAST OF US »

Cependant, Ackles il ne pouvait pas contre ses concurrents. D’accord avec Craig Mazinshowrunner de la série, le choix de Pierre Pascal comme le protagoniste du spectacle était relativement facile, en raison de son excellent travail antérieur dans « Game of Thrones », « Narcos » et « Le Mandalorien ».

« Nous avons beaucoup parlé du fait qu’il était dans » The Mandalorian « . N’importe qui pourrait venir à notre conclusion. La relation entre le Mandalorien et Baby Yoda est comme celle de Joel et Ellie… »souligné Le journaliste hollywoodien.

L’acteur chilien Pedro Pascal jouant Joel Miller dans « The Last of Us » (Photo: HBO)

LA CARRIÈRE DE JENSEN ACKLES

Bien qu’il n’ait pas obtenu le rôle de Joëlle caractère suivant de Jensen Ackles Ce sera aussi celui d’un jeu vidéo : « Je suis sur le point d’aller à Los Angeles pour tourner une journée entière. C’est pour un nouveau jeu qui sort, en tant que personnage. Je ne peux toujours pas dire ce que c’est, mais ils le découvriront bientôt. »il a déclaré.

Parmi les précédents rôles de Acklesressortir:

1996: « Wishbone » comme Michael Duss

1996: « Sweet Valley High » comme Brad

1996-97 : « M. Rhodes » comme Malcolm

1997: « Cybill » comme David

1998-2000 : « Des jours de nos vies » en tant qu’Eric Brady #6

2001 : « Blonde » comme Eddie G.

2001-02: « Dark Angel » comme Alec McDowell / X5-494, Ben / X5-493

2002-03: « Dawson’s Creek » en tant que juge en chef

2004-05: « Smallville » comme Jason Teague

2005-2020 : « Surnaturel » en tant que Dean Winchester

2011 : « Supernatural : la série animée »

2021: « The Boys » en tant que Soldier Boy