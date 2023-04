The Last of Us révèle le lieu de tournage de la saison 2

Le dernier d’entre nous commence à préparer son retour. L’adaptation en série du jeu vidéo acclamé sur HBO Max est devenue un succès absolu, battant des records sur la plateforme et acclamée par les fans de jeux et les critiques pour son excellent développement de personnage.





Bien avant que la diffusion du premier volet ne s’achève, la série a reçu le feu vert pour un second volet, pour lequel il faudra patienter un bon moment. Heureusement, les nouvelles commenceront à arriver cette année lorsque le tournage commencera à Vancouver plus tard cette année, selon Deadline. Bien qu’à l’heure actuelle, il n’y ait pas de date précise pour le retour sur le plateau.

Le premier volet de la série a également été tourné au Canada, principalement en Alberta, malgré l’histoire du jeu qui se déroule à travers les États-Unis. Mais il est assez fréquent que les grosses productions de ce style choisissent le voisin du nord pour leur tournage.

De quoi parlera la saison 2 de The Last of Us ?

Alerte spoiler : spoilers potentiels pour la saison 2 de The Last of Us

La première saison de Le dernier d’entre nous réussi à couvrir la première partie du match. Cependant, la seconde n’atteindra pas la même chose, il est donc prévu qu’il y aura plus de saisons pour couvrir toute la suite de l’histoire d’Ellie.

Cinq ans après leur périlleux voyage à travers l’Amérique post-pandémique, Ellie et Joel s’installent à Jackson, Wyoming. Vivre au sein d’une communauté prospère de survivants leur a apporté la paix et la stabilité, malgré la menace constante des survivants infectés et d’autres survivants plus désespérés.

Lorsqu’un événement violent perturbe cette paix, Ellie se lance dans un voyage implacable pour obtenir justice et mettre un terme à la situation. Alors qu’elle traque les responsables un par un, elle doit faire face aux répercussions physiques et émotionnelles dévastatrices de leurs actions.

En parallèle, l’histoire du jeu suit Abby, une jeune femme qui faisait partie des Lucioles avec son père avant qu’il ne soit tué. Après la tragédie, elle décide de commencer son chemin de vengeance, l’amenant à croiser la route d’Ellie. Cela signifie qu’Abby et Ellie seront les deux personnages principaux de la prochaine saison de Le dernier d’entre nous.

Aucune nouvelle de casting n’a été partagée pour Abby, mais les créateurs de la série ont confirmé que Bella Ramsey reviendrait en tant qu’Ellie pour la deuxième saison, bien que le personnage ait cinq ans de plus que la dernière fois que nous l’avons vue.