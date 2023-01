The Last of Us : quelles sont les différences entre le jeu et la série

in

HBO

La première de la série HBO a fait fureur. Il est devenu le deuxième premier album le plus regardé ces dernières années, derrière maison du dragon.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Il n’y avait aucun moyen, après tout ce qui a été généré en termes d’attente autour Le dernier d’entre nous pour que la série mettant en vedette Bella Ramsey et Pedro Pascal Ce n’était pas de la rage pure et simple. Ce dimanche, HBO a créé le premier des neuf épisodes qui façonneront la première saison de l’émission qui s’adapte au jeu vidéo de Play Station.

Comme toute adaptation, il vient toujours avec ses licences mais la réalité est que dans le premier épisode on a vu comment le prologue du jeu sorti en 2013 était reproduit presque de bout en bout. Nico Parker a été choisi pour jouer SaraQu’est que c’est la fille que joel perd le premier jour de l’apocalypse dans une formidable séquence presque copiée de la première mission.

En termes générales Le dernier d’entre nous Ce sera très proche de ce que tous les joueurs qui ont apprécié le jeu vidéo original ont vécu. Cependant, il convient de noter qu’il y a des moments où le spectacle de Craig Mazin il est permis de se décoller un peu. Par exemple, nous verrons un développement ultérieur de l’histoire de Bill (Nick Offerman) et sa relation avec Frank.

L’un des détails que l’on remarquera au fil de la série est qu’on verra beaucoup moins d’infectés. version de Le dernier d’entre nous de HBO donne plus de place au développement des histoires humaines et au conflit/relation entre Joel et Ellie qu’aux autres aspects de la production. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne voyons pas de cliqueurs ou ces géants indestructibles qui faisaient si peur à chaque fois qu’ils apparaissaient.

+Le record de vues de The Last of us

Grâce à son premier chapitre, Le dernier d’entre nous il est devenu la deuxième première la plus regardée au cours des treize dernières années, avec 4,7 millions de téléspectateurs. Le dossier l’a maison du dragonle spin-off de Jeu des trônesqui a attiré 9,98 millions de téléspectateurs, devenant le premier film le plus regardé de toute l’histoire du signal.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?