The Last of Us : Que signifie l’épisode 3 Long Long Time End With Bill’s Playlist ?

Dans la série à succès Le dernier d’entre nous le showrunner Craig Mazin (« Chernobyl ») et Neil Druckmann jouent le la musique joue un rôle importanttout comme dans la populaire série de jeux vidéo Naughty Dog du même nom.

Par exemple, Joel (Pedro Pascal) communique avec Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett) via des chansons à la radio. Exemples : Une chanson des années 1960 signifie quelque chose comme « rien de nouveau à signaler », un titre des années 70 signifie « il y a du frais » et une chanson des années 80 annonce des problèmes.

Dans le épisode 3 par exemple, le titre original est déjà en cours de lecture tres longtemps à une chanson du même nom de Linda Ronstadt, qui joue un rôle important au cours de l’épisode. On vous explique la fin du dernier épisode de la série TLOU La liste de lecture de Bill.

Pourquoi l’histoire modifiée de Bill et Frank est si géniale

Dans le modèle de jeu, la relation est entre Bill et Franck pas aussi harmonieux que dans la série et se termine par une tragédie, le développeur de jeux Neil Druckmann maintenant pour la série télévisée à un véritable histoire d’amour avec un fin heureuse tragique mais indulgente changé – et de celui-ci à partir du Les fans de TLOU ont célébré avec enthousiasme et fait de l’épisode l’un des meilleurs de toute la série.

Alors que dans le jeu Après que Frank en ait assez des manières paranoïaques de Bill et le quitte, il est mordu par un mutant alors qu’il tente de fuir la ville de Lincoln. Craignant de devenir un monstre, il a choisi le suicide et s’est pendu – pas avant d’avoir laissé à Bill une note haineuse disant qu’il n’en pouvait plus. Finalement, Joel découvre le corps de Frank avec un Bill aigri.

Dans la série TLOU La relation entre les deux amis Bill et Frank se transforme rapidement en une véritable histoire d’amour, évoquée dans le jeu mais jamais décrite en détail. Lorsque les deux se rencontrent, ils passent plusieurs décennies ensemble dans la maison de Bill à Lincoln, remplis d’amour et d’amitié. En fin de compte, ils choisissent tous les deux de se suicider ensemble pour éviter le sort inévitable de la mutation.

Le Musique dans les jeux comme dans la série HBO un partie importante. En particulier, le morceau « Long Long Time » de Linda Ronstadt met en scène un couple heureux Bill et Frank jouant la chanson au piano. Lorsque Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) arrivent enfin, ils trouvent les deux morts dans son lit. Dans une lettre, Bill leur laisse des informations importantes pour leur voyage, ainsi que sa voiture et un arsenal d’armes.

Alors que Joel et Ellie partent dans la voiture, nous entendons à nouveau la même chanson « Long Long Time » dans la version originale.

«Nous avons eu cette idée que Bill et Frank devraient trouver une connexion à travers une chanson. Essentiellement, cela amènerait Frank à penser différemment à Bill et non seulement à dire : « Oh, je vois ce qui se passe avec ce type », mais aussi à le vouloir. »explique Craig Mazin sur le podcast HBO The Last of Us.

La playlist TLOU de l’épisode 3 « Long Long Time » :

« Je rentre à la maison pour rester » de Fleetwood Mac en 1968

« White Room » de Cream de 1968

» Long Long Time » de Linda Ronstadt en 1970

« Sur la nature de la lumière du jour » de Max Richter de 2004

« Vanishing Grace (Childhood) » de Gustavo Santaolalla de 2013 (partition originale du jeu TLOU)

« Long Long Time » de Linda Ronstadt (version originale)

Vous pouvez découvrir comment la série « The Last of Us » continue dans le Aperçu de la bande-annonce au suivant Épisode 4 « Veuillez me tenir la main » voir le matin 6 février apparaît à la demande sur WOW et Sky Q.