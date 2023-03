The Last of Us prendra plusieurs saisons pour adapter la suite du jeu vidéo The Last of Us Part II

Les créateurs derrière l’adaptation du jeu vidéo à succès, Le dernier d’entre nousont révélé que les événements de Le dernier d’entre nous, partie II se déroulera sur « plus d’une saison ». S’adressant à GQ, Craig Mazin et Neil Druckmann ont révélé que la portée épique de Le dernier d’entre nous, partie II prendra un peu plus d’une saison à décrire … même s’ils sont restés discrets sur le nombre de saisons que cela prendra.





A demandé si la deuxième saison de HBO Le dernier d’entre nous « Englobera un si grand jeu », a répondu Mazin, « Non. Certainement pas. » Druckmann a rapidement suivi en disant: « C’est plus d’une saison. » A demandé combien de saisons il faudrait pour s’adapter Le dernier d’entre nous, partie II, Mazin a ajouté : « Vous avez bien noté que nous ne dirons pas combien. Mais plus d’un est factuellement correct. [Laughs].”

Pendant ce temps, Druckmann a taquiné certains changements qui seront apportés lors de la réalisation du deuxième jeu en direct, tout en conservant les mêmes «sentiments» que les joueurs ont ressentis à partir du matériel source acclamé par la critique.

« Certaines des choses pour lesquelles je suis le plus excité [in Part 2] sont les changements dont nous avons discuté et voir l’histoire reprendre vie dans cette autre version. Et je pense que c’est excitant parce que cela s’appuie sur ces sentiments que vous avez ressentis dans le jeu, très fortement, d’une nouvelle manière.

Sorti en 2020 et ayant finalement remporté plus de 320 prix du jeu de l’année, Le dernier d’entre nous, partie II continue l’histoire d’Ellie et de sa survie dans le paysage post-apocalyptique. Et c’est tout ce que nous allons dire pour le moment, car il y aurait de nombreux spoilers potentiels, sinon.





The Last of Us a été un succès critique pour HBO

Alors que Le dernier d’entre nous, partie II était source de division à certains égards, en particulier sa direction narrative, les fans seront sans aucun doute ravis d’apprendre que Craig Mazin et Neil Druckmann donneront beaucoup de temps à l’histoire pour évoluer sur plusieurs saisons. Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient s’adapter Le dernier d’entre nous, partie II entraînera certaines des mêmes réactions du public que des joueurs, a déclaré Druckmann …

« Je suppose que pour revenir au plus tôt [Todd Phillips] citation de Craig, qui est comme… Je m’en fous. La façon dont ils réagissent est la façon dont ils réagissent, c’est complètement hors de notre contrôle. Alors, comment créer la meilleure version télévisée de cette histoire ? C’est le problème avec lequel nous nous débattons tous les jours.

Entre-temps, Mazin a utilisé le troisième épisode de la première saison comme exemple de la façon dont ils prévoient d’aborder n’importe quelle citation, sans citer des thèmes ou des idées « controversés ».

« Dans la mesure où les intrigues poussent les gens à la rage, à la confusion, à la déception ou à la colère. Eh bien, je suppose que c’est préférable au pire résultat possible, qui est l’indifférence. Il y a eu beaucoup d’écrits sur le troisième épisode de cette saison, et c’est un épisode dont nous sommes très fiers, et il a ému beaucoup de gens. C’est l’une des émissions les moins bien notées sur IMDb pour une raison – beaucoup de gens sont venus et lui ont donné un 1/10. Pas 5/ 10. Un. Le score médian de cet épisode est de 10. Et la moyenne est un 8 ou quelque chose comme ça. Et c’est parce qu’il y a des opinions incroyablement fortes dans un sens ou dans l’autre. Mais je préférerais de loin avoir une émission qui vit de 10 et 1s, qu’un spectacle qui vit de 5s.

Le dernier d’entre nous suit Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie, et se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. La première série de Le dernier d’entre nous a pris fin hier, avec une deuxième saison déjà en cours.