The Last of Us : premier aperçu de la très attendue série HBO

« The Last of Us » est actuellement l’une des franchises les plus appréciées des joueurs PlayStation contemporains, c’est pourquoi sa prochaine adaptation télévisée est devenue un événement très attendu, d’autant plus qu’il s’agit d’une production réalisée par le réseau HBO.

Après des mois d’anticipation, de fuites et d’attente de quelques avancées liées à la série, Neil Druckmann, président du studio de développement Naughty Dog, a dévoilé un premier regard sur Pedro Pascal et Bella Ramsey dans leurs rôles respectifs de Joel et Ellie, qui posent dans une image qui capture parfaitement l’esprit du jeu original, laissant les fans en redemander.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Konami partage la possibilité d’un nouveau jeu « Castlevania »

Les adaptations de jeux vidéo ont souvent mauvaise réputation pour ne pas avoir capturé l’essence de leurs sources originales. Cependant, « The Last of Us », une série créée par Craig Mazin (Tchernobyl) a un atout dans sa manche : Druckmann, réalisateur des deux volets interactifs, a été co-scénariste de la série, qui a confirmé que son la première saison comprendra dix épisodes.

Après avoir confirmé que cette adaptation de « The Last of Us » contiendra du matériel qui a été complètement retiré du jeu vidéo original, élargissant ainsi la marge de son histoire, des rapports récents suggèrent que Druckman prendrait position en tant que direction dans plus d’un de ses épisodes, ce qui ajouterait un sentiment de fidélité encore plus grand à l’histoire originale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le joueur parvient à terminer « Ocarina of Time » sans utiliser l’épée

Aux côtés de Pascal et Ramsey, « The Last of Us » présentera également des performances de Nico Parker dans le rôle de Sarah Miller, Gabriel Luna dans le rôle de Tommy Miller, Merle Dandridge dans le rôle de Marlene, Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry et Anna Tory dans le rôle de Tess. La série est toujours en cours de tournage et n’a pour le moment pas de date précise pour son arrivée sur HBO, bien qu’on estime que cela pourrait être fin 2022.